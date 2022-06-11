https://uz.sputniknews.ru/20220611/skolko-programmistov-v-uzbekistane---infografika-25217232.html
Сколько программистов в Узбекистане — инфографика
Сколько программистов в Узбекистане — инфографика
В республике активно развивают IT-сферу. Первые результаты реформ и программы "Миллион узбекских программистов" - в инфографике Sputnik.
2022-06-11T09:37+0500
2022-06-11T09:37+0500
2022-06-11T10:14+0500
инфографика
it-технологии
узбекистан
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В стране уделяют больше внимание подготовке современных кадров. Так, в IT-парке в этом году трудоустроили 1,5 тысячи молодых людей. Общее количество сотрудников в парке более 11,5 тысячи. Кроме того, в республике активно действует проект "Один миллион узбекских программистов", в рамках которого школьники и молодежь могут пройти бесплатное обучение по IT-специальностям.Узбекистан намерен увеличить IT-услуги в 2,5 раза. Также в планах усиление доли экспорта информационных услуг до $500 млн.
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MIA „Rosiya Segodnya“
it-технологии, узбекистан, инфографика
Сколько программистов в Узбекистане — инфографика
09:37 11.06.2022 (обновлено: 10:14 11.06.2022)
В республике активно развивают IT-сферу. Первые результаты реформ и программы "Один миллион узбекских программистов" — в инфографике Sputnik.
В стране уделяют больше внимание подготовке современных кадров. Так, в IT-парке в этом году трудоустроили 1,5 тысячи молодых людей. Общее количество сотрудников в парке более 11,5 тысячи. Кроме того, в республике активно действует проект "Один миллион узбекских программистов", в рамках которого школьники и молодежь могут пройти бесплатное обучение по IT-специальностям.
Узбекистан намерен увеличить IT-услуги в 2,5 раза. Также в планах усиление доли экспорта информационных услуг до $500 млн.