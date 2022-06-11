https://uz.sputniknews.ru/20220611/tashkentsev-pozvali-na-prazdnichnuyu-veloprogulku-25227006.html

Ташкенцев позвали на праздничную велопрогулку

Ташкенцев позвали на праздничную велопрогулку

Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента.

2022-06-11T18:01+0500

2022-06-11T18:01+0500

2022-06-11T18:01+0500

общество

спорт

велосипед

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента, начиная с 8:00 утра 12 июня, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.Цели велопрогулки:Принять участие могут все желающие.Как уточнили в ведомстве, для тех, кто не имеет своего велосипеда, будут организованы точки аренды. Для этого необходимо лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Организаторами мероприятия выступают Федерация велоспорта Узбекистана совместно с Министерством развития спорта и хокимиятом Ташкента.Читайте также: Кубок Азии-2023: Узбекистан сразится с Мальдивами

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спорт, велосипед, ташкент