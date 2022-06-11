https://uz.sputniknews.ru/20220611/tashkentsev-pozvali-na-prazdnichnuyu-veloprogulku-25227006.html
Ташкенцев позвали на праздничную велопрогулку
Ташкенцев позвали на праздничную велопрогулку
Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента.
2022-06-11T18:01+0500
2022-06-11T18:01+0500
2022-06-11T18:01+0500
общество
спорт
велосипед
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента, начиная с 8:00 утра 12 июня, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.Цели велопрогулки:Принять участие могут все желающие.Как уточнили в ведомстве, для тех, кто не имеет своего велосипеда, будут организованы точки аренды. Для этого необходимо лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Организаторами мероприятия выступают Федерация велоспорта Узбекистана совместно с Министерством развития спорта и хокимиятом Ташкента.Читайте также: Кубок Азии-2023: Узбекистан сразится с Мальдивами
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спорт, велосипед, ташкент
Ташкенцев позвали на праздничную велопрогулку
Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik
. Велопрогулка, приуроченная ко Всемирному дню велосипеда, пройдет по центральным улицам Ташкента, начиная с 8:00 утра 12 июня, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.
популяризировать велосипед как вид транспорта;
изменить отношение горожан к велосипеду как к средству передвижения;
укрепить здоровье населения и привлечь широкую общественность к занятиям велоспортом.
Принять участие могут все желающие.
Как уточнили в ведомстве, для тех, кто не имеет своего велосипеда, будут организованы точки аренды. Для этого необходимо лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Организаторами мероприятия выступают Федерация велоспорта Узбекистана совместно с Министерством развития спорта и хокимиятом Ташкента.