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В Узбекистане отметили 110-летие Мухтара Ашрафи
В Узбекистане отметили 110-летие Мухтара Ашрафи
Наследие композитора – это более 70 произведений - внесено в золотой фонд культуры Узбекистана.
2022-06-11T13:29+0500
2022-06-11T13:29+0500
2022-06-11T13:29+0500
культура
узбекистан
музыкант
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ТАШКЕНТ, 11 июня - Sputnik. Юбилейную дату – 110-летие выдающегося композитора, дирижера, педагога Мухтара Ашрафи отмечают в Узбекистане 11 июня. К юбилейной дате Государственный академический театр имени Навои приурочил большой концерт, на котором артисты театра исполнили известные сочинения автора, такие как "Восточная сюита", арии из оперы "Дилором", номера из балета "Амулет любви", романсы и третья часть "Восточной сюиты". Прозвучали также арии из любимых классических произведений маэстро - "Пиковой дамы" и "Кармен". Дирижировал ученик Мухтара Ашрафи - народный артист Узбекистана Сулейман Шадманов. Мухтар Ашрафи – выпускник Института музыки в Самарканде, Московской и Ленинградской консерваторий. Он дважды возглавлял Ташкентскую консерваторию, был руководителем ГАБТ имени Навои. Более 30 лет своей жизни он посвятил созданию дирижерской школы Узбекистана, воспитал целую плеяду замечательных музыкантов. Это известные дирижеры республики: Абдугани Абдукаюмов, Дильбар Абдурахманова, Гани Туляганов, Куванч Усманов, Владимир Неймер, Сулейман Шадманов, Батыр Расулов, Эльдар Азимов, Фазлиддин Якубджанов, Фарук Садыков и другие. Мухтар Ашрафи – автор первой узбекской оперы "Буран", которую создал совместно со своим наставником по Московской государственной консерватории заслуженным деятелем искусств России Сергеем Василенко. Богатое наследие композитора, а это более 70 произведений – оперы, балеты, симфонии – внесены в золотой фонд культуры Узбекистана. Помимо того, он получил признание как выдающийся дирижер во многих странах мира.Читайте также: В Ташкенте отметили 80-летие первой узбекской оперыВ Бухаре установили мемориальную табличку народному артисту СССР
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узбекистан, музыкант
В Узбекистане отметили 110-летие Мухтара Ашрафи
Наследие композитора – это более 70 произведений - внесено в золотой фонд культуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 июня - Sputnik. Юбилейную дату – 110-летие выдающегося композитора, дирижера, педагога Мухтара Ашрафи отмечают в Узбекистане 11 июня.
К юбилейной дате Государственный академический театр имени Навои приурочил большой концерт, на котором артисты театра исполнили известные сочинения автора, такие как "Восточная сюита", арии из оперы "Дилором", номера из балета "Амулет любви", романсы и третья часть "Восточной сюиты". Прозвучали также арии из любимых классических произведений маэстро - "Пиковой дамы" и "Кармен".
Дирижировал ученик Мухтара Ашрафи - народный артист Узбекистана Сулейман Шадманов.
Мухтар Ашрафи – выпускник Института музыки в Самарканде, Московской и Ленинградской консерваторий. Он дважды возглавлял Ташкентскую консерваторию, был руководителем ГАБТ имени Навои. Более 30 лет своей жизни он посвятил созданию дирижерской школы Узбекистана, воспитал целую плеяду замечательных музыкантов. Это известные дирижеры республики: Абдугани Абдукаюмов, Дильбар Абдурахманова, Гани Туляганов, Куванч Усманов, Владимир Неймер, Сулейман Шадманов, Батыр Расулов, Эльдар Азимов, Фазлиддин Якубджанов, Фарук Садыков и другие.
"Мухтар Ашрафович был великолепным музыкантом и очень ярким человеком. Благодарю судьбу за радость общения и незабываемое ощущение опоры и защиты, которое всегда сопутствовало в моем отношении к человеку, чей очередной юбилей мы отмечаем в этом году", - отметил Сулейман Шадманов.
Мухтар Ашрафи – автор первой узбекской оперы "Буран", которую создал совместно со своим наставником по Московской государственной консерватории заслуженным деятелем искусств России Сергеем Василенко. Богатое наследие композитора, а это более 70 произведений – оперы, балеты, симфонии – внесены в золотой фонд культуры Узбекистана. Помимо того, он получил признание как выдающийся дирижер во многих странах мира.