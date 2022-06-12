https://uz.sputniknews.ru/20220612/25248487.html

Британия на грани продовольственного коллапса — СМИ

Британия на грани продовольственного коллапса — СМИ

Из-за роста цен на энергоносители в Великобритании закрывается крупнейший завод по производству удобрений.

2022-06-12T20:05+0500

2022-06-12T20:05+0500

2022-06-12T20:15+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Высокие цены на энергоносители из-за антироссийских санкций поставили Великобританию на грань коллапса, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на The Telegraph.Компания CF Fertilizers планирует закрыть крупнейший в стране завод, обеспечивавший сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. Руководсво компании заявило, что не может позволить себе содержать предприятие в условиях растущих цен на газ и высоких экологических налогов. По словам заместителя главы Национального союза фермеров (NFU) Тома Брэдшоу, остановка фабрики станет еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от "невероятно высокой инфляции".Его поддержал представитель Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон, подчеркнув, что нехватка азотных удобрений вызовет рост цен на молоко, мясо и хлеб. Импорт пшеницы стал крайне сложным из-за украинского кризиса. По оценкам NFU, высокая стоимость удобрений не позволит британцам выращивать достаточно пшеницы, чтобы покрыть национальный спрос на хлеб. Цена на сырье за последние месяцы выросла в три раза.Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс пояснила, что ситуацию усугубляют неурожай в Китае и запрет на вывоз зерновых из Индии. Также рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и с Украины, занимавших 30%.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей

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великобритания, цены, продовольствие