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Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан
Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан
В Навои приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут".
2022-06-12T15:58+0500
2022-06-12T15:58+0500
2022-06-12T16:09+0500
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авиакомпания
рейс
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Еще одна российская авиакомпания – "Азимут" - запустила регулярные авиарейсы в Узбекистан.Первый самолет компании накануне приземлился в международном аэропорту Навои со 100 пассажирами на борту. Встретили его по традиции водяной аркой, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Авиакомпания запустила регулярный пассажирский авиарейс по направлению "Москва-Навои-Москва". Самолеты компании будут летать из аэропорта Внуково в Узбекистан один раз в неделю по пятницам.Азимут — российская авиакомпания, базирующаяся в Краснодаре и Ростове-на-Дону.В настоящее время регулярные рейсы в Узбекистан совершают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Utair" и узбекистанских “Uzbekistan Airways” и “ Qanot Sharq".Читайте также: Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов
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авиакомпания, рейс, россия, узбекистан
Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан
15:58 12.06.2022 (обновлено: 16:09 12.06.2022)
В Навои приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут".
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Еще одна российская авиакомпания – "Азимут" - запустила регулярные авиарейсы в Узбекистан.
Первый самолет компании накануне приземлился в международном аэропорту Навои со 100 пассажирами на борту. Встретили его по традиции водяной аркой, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports"
.
Авиакомпания запустила регулярный пассажирский авиарейс по направлению "Москва-Навои-Москва". Самолеты компании будут летать из аэропорта Внуково в Узбекистан один раз в неделю по пятницам.
Азимут — российская авиакомпания, базирующаяся в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
В настоящее время регулярные рейсы в Узбекистан совершают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Utair" и узбекистанских “Uzbekistan Airways” и “ Qanot Sharq".