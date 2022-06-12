https://uz.sputniknews.ru/20220612/esche-odna-rossiyskaya-kompaniya-zapuskaet-reysy-v-uzbekistan-25246237.html

Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан

Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан

В Навои приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут".

2022-06-12T15:58+0500

2022-06-12T15:58+0500

2022-06-12T16:09+0500

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авиакомпания

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Еще одна российская авиакомпания – "Азимут" - запустила регулярные авиарейсы в Узбекистан.Первый самолет компании накануне приземлился в международном аэропорту Навои со 100 пассажирами на борту. Встретили его по традиции водяной аркой, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Авиакомпания запустила регулярный пассажирский авиарейс по направлению "Москва-Навои-Москва". Самолеты компании будут летать из аэропорта Внуково в Узбекистан один раз в неделю по пятницам.Азимут — российская авиакомпания, базирующаяся в Краснодаре и Ростове-на-Дону.В настоящее время регулярные рейсы в Узбекистан совершают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Utair" и узбекистанских “Uzbekistan Airways” и “ Qanot Sharq".Читайте также: Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов

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авиакомпания, рейс, россия, узбекистан