https://uz.sputniknews.ru/20220612/kakie-yagody-nelzya-est-pri-poxudenii---dietolog--25228670.html
Какие ягоды нельзя есть при похудении - диетолог
Какие ягоды нельзя есть при похудении - диетолог
В некоторых фруктах и ягодах уровень глюкозы превышает уровень сахара, объясняет врач.
2022-06-12T08:00+0500
2022-06-12T08:00+0500
2022-06-12T08:00+0500
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диета
еда
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Считается, что при похудении нельзя есть сладкое - например, выпечку или кондитерские изделия. Но, соблюдая диету, нужно исключить из рациона и определенные фрукты и ягоды, поскольку они являются калорийными. Об этом сообщает портал "Лента.ру" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину. По мнению специалиста, стоит исключить виноград, бананы, хурму, а также черешню. Необходимо контролировать и употребление в пищу арбуза и дыни, хотя на арбузе многие люди даже устраивают разгрузочные дни. Читайте также: Чем полезна рукола
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MIA „Rosiya Segodnya“
диета, еда
Какие ягоды нельзя есть при похудении - диетолог
В некоторых фруктах и ягодах уровень глюкозы превышает уровень сахара, объясняет врач.
Считается, что при похудении нельзя есть сладкое - например, выпечку или кондитерские изделия. Но, соблюдая диету, нужно исключить из рациона и определенные фрукты и ягоды, поскольку они являются калорийными. Об этом сообщает портал "Лента.ру"
со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
По мнению специалиста, стоит исключить виноград, бананы, хурму, а также черешню. Необходимо контролировать и употребление в пищу арбуза и дыни, хотя на арбузе многие люди даже устраивают разгрузочные дни.
"Сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили", - заявила Соломатина.