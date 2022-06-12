https://uz.sputniknews.ru/20220612/kakie-yagody-nelzya-est-pri-poxudenii---dietolog--25228670.html

Какие ягоды нельзя есть при похудении - диетолог

Какие ягоды нельзя есть при похудении - диетолог

В некоторых фруктах и ягодах уровень глюкозы превышает уровень сахара, объясняет врач.

2022-06-12T08:00+0500

2022-06-12T08:00+0500

2022-06-12T08:00+0500

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диета

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Считается, что при похудении нельзя есть сладкое - например, выпечку или кондитерские изделия. Но, соблюдая диету, нужно исключить из рациона и определенные фрукты и ягоды, поскольку они являются калорийными. Об этом сообщает портал "Лента.ру" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину. По мнению специалиста, стоит исключить виноград, бананы, хурму, а также черешню. Необходимо контролировать и употребление в пищу арбуза и дыни, хотя на арбузе многие люди даже устраивают разгрузочные дни. Читайте также: Чем полезна рукола

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диета, еда