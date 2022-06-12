https://uz.sputniknews.ru/20220612/kim-chen-yn-vyrazil-polnuyu-podderjku-rossii-25248305.html

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Лидер КНДР поздравил Владимира Путина с Днем России.

2022-06-12T19:24+0500

2022-06-12T19:24+0500

2022-06-12T19:24+0500

в мире

кндр

день россии

владимир путин

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0c/25244979_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1c7a8ef2d341ceab1e81bc5ee6e44875.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России. В ней он выразил полную поддержку российскому народу и уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Глава КНДР также выразил уверенность, что отношения между странами будут и дальше "динамично развиваться".Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твёрдо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.Читайте также: Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США

кндр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кндр, день россии, владимир путин, ким чен ын