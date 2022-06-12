https://uz.sputniknews.ru/20220612/kim-chen-yn-vyrazil-polnuyu-podderjku-rossii-25248305.html
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Лидер КНДР поздравил Владимира Путина с Днем России.
2022-06-12T19:24+0500
2022-06-12T19:24+0500
2022-06-12T19:24+0500
в мире
кндр
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владимир путин
ким чен ын
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России. В ней он выразил полную поддержку российскому народу и уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Глава КНДР также выразил уверенность, что отношения между странами будут и дальше "динамично развиваться".Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твёрдо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.Читайте также: Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США
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кндр, день россии, владимир путин, ким чен ын
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Лидер КНДР поздравил Владимира Путина с Днем России.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России. В ней он выразил полную поддержку российскому народу и уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку", - отмечается в телеграмме.
Глава КНДР также выразил уверенность, что отношения между странами будут и дальше "динамично развиваться".
"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", - говорится в поздравительном послании.
Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твёрдо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.