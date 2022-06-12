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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220612/minoborony-rossii-unichtojilo-kalibrami-sklad-orujiya-vsu--video-25248161.html
Минобороны России уничтожило "Калибрами" склад оружия ВСУ – видео
Минобороны России уничтожило "Калибрами" склад оружия ВСУ – видео
На складе находились противотанковые ракетные комплексы, передвижные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-12T18:51+0500
2022-06-12T19:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
россия
ракеты
склад
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили дальнобойными высокоточными ракетами "Калибр" крупный запас вооружений, поставленных США и Евросоюзом Киеву. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.На складе в Тернопольской области находились противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды систем вооружения.Помимо этого за сутки российские войска уничтожили три украинских самолета СУ-25 и восемь беспилотников, а также пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью махинаций с поставками оружия в Украину является максимальное затягивание вооруженного конфликта.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Школы Запорожья будут работать по российским стандартам
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украина, россия, ракеты, склад

Минобороны России уничтожило "Калибрами" склад оружия ВСУ – видео

18:51 12.06.2022 (обновлено: 19:10 12.06.2022)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр", архивное фото
Пуск крылатой ракеты Калибр, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2022
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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На складе находились противотанковые ракетные комплексы, передвижные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили дальнобойными высокоточными ракетами "Калибр" крупный запас вооружений, поставленных США и Евросоюзом Киеву. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На складе в Тернопольской области находились противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды систем вооружения.
Помимо этого за сутки российские войска уничтожили три украинских самолета СУ-25 и восемь беспилотников, а также пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью махинаций с поставками оружия в Украину является максимальное затягивание вооруженного конфликта.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте также: Школы Запорожья будут работать по российским стандартам
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