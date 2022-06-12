https://uz.sputniknews.ru/20220612/minoborony-rossii-unichtojilo-kalibrami-sklad-orujiya-vsu--video-25248161.html

Минобороны России уничтожило "Калибрами" склад оружия ВСУ – видео

Минобороны России уничтожило "Калибрами" склад оружия ВСУ – видео

На складе находились противотанковые ракетные комплексы, передвижные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-12T18:51+0500

2022-06-12T18:51+0500

2022-06-12T19:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

ракеты

склад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0c/25244438_0:13:1201:689_1920x0_80_0_0_4dbca81a52b492a819a5c3200dabfd16.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили дальнобойными высокоточными ракетами "Калибр" крупный запас вооружений, поставленных США и Евросоюзом Киеву. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.На складе в Тернопольской области находились противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские снаряды систем вооружения.Помимо этого за сутки российские войска уничтожили три украинских самолета СУ-25 и восемь беспилотников, а также пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью махинаций с поставками оружия в Украину является максимальное затягивание вооруженного конфликта.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Школы Запорожья будут работать по российским стандартам

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, ракеты, склад