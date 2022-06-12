https://uz.sputniknews.ru/20220612/shkoly-zaporojya-budut-rabotat-po-rossiyskim-standartam-25246531.html

Школы Запорожья будут работать по российским стандартам

Школы Запорожья будут работать по российским стандартам

Школьники продолжат изучать украинский, а выпускники получат возможность поступить в вузы России, заявил Министр просвещения РФ.

2022-06-12T17:06+0500

2022-06-12T17:06+0500

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россия

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ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Школы запорожской области с 1 сентября будут работать по российским стандартам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.По словам министра, область интегрируется в российскую систему образования.Кроме того, министр заверил, что в школах области дети продолжат изучать украинский язык - как во всех регионах России дети изучают родной язык. Они также получат возможность учиться еще и русскому языку.По словам министра, у запорожских выпускников будет возможность поступить в российские высшие и средние учебные заведения.Читайте также: Запорожские власти надеются, что их регион станет российским округом

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образование, школы, вузы, язык