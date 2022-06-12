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Школы Запорожья будут работать по российским стандартам
Школы Запорожья будут работать по российским стандартам
Школьники продолжат изучать украинский, а выпускники получат возможность поступить в вузы России, заявил Министр просвещения РФ.
2022-06-12T17:06+0500
2022-06-12T17:06+0500
2022-06-12T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Школы запорожской области с 1 сентября будут работать по российским стандартам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.По словам министра, область интегрируется в российскую систему образования.Кроме того, министр заверил, что в школах области дети продолжат изучать украинский язык - как во всех регионах России дети изучают родной язык. Они также получат возможность учиться еще и русскому языку.По словам министра, у запорожских выпускников будет возможность поступить в российские высшие и средние учебные заведения.Читайте также: Запорожские власти надеются, что их регион станет российским округом
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образование, школы, вузы, язык
Школы Запорожья будут работать по российским стандартам
17:06 12.06.2022 (обновлено: 17:26 12.06.2022)
Школьники продолжат изучать украинский, а выпускники получат возможность поступить в вузы России, заявил Министр просвещения РФ.
ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik.
Школы запорожской области с 1 сентября будут работать по российским стандартам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости
.
"Мы сделаем всё, чтобы 1 сентября открылись школы, чтобы максимально школы были готовы работать по российским стандартам. Российское школьное образование - одно из лучших в мире. По качеству начальной школы по всем международным исследованиям Россия на первом месте. Обязательно качественное образование, которое даёт возможность каждому школьнику себя реализовать, затем получить либо среднее-специальное образование, либо высшее образование, получить достойную профессию - всё это будет здесь реализовано", - сказал Кравцов журналистам.
По словам министра, область интегрируется в российскую систему образования.
"Мы уже определённые шаги для этого делаем. Подготовку учителей, поставку учебников - эти вопросы решены, работа с инфраструктурой, подготовка школ к 1 сентября", - сказал он.
Кроме того, министр заверил, что в школах области дети продолжат изучать украинский язык - как во всех регионах России дети изучают родной язык. Они также получат возможность учиться еще и русскому языку.
По словам министра, у запорожских выпускников будет возможность поступить в российские высшие и средние учебные заведения.