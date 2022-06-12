https://uz.sputniknews.ru/20220612/obnovlennaya-pochtovaya-slujba-chto-izmenitsya-25245866.html
Обновленная почтовая служба: что изменится
Обновленная почтовая служба: что изменится
Вступила в силу новая редакция Закона "О почтовой связи", в которой прописаны праваи обязанности почтовых операторов, провайдеров и пользователей, порядок возмещения убытков пользователям.
2022-06-12T15:21+0500
2022-06-12T15:21+0500
2022-06-12T15:30+0500
общество
почта
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1164/03/11640312_0:74:2014:1207_1920x0_80_0_0_50df16bb6dab9411f14f3d6e35d0710a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал 9 июня новую редакцию Закона "О почтовой связи", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.В соответствии с законом Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере почтовой связи осуществляет Государственный комитет национальной безопасности.Согласно новой редакции, операторы и поставщики почтовой связи оказывают почтовые, курьерские и другие виды услуг на договорной основе.Сведения об адресе пользователей, сведения о почтовых и курьерских отправлениях и их содержании, иные сообщения, входящие в сферу деятельности операторов и провайдеров почтовой связи, а также сами эти почтовые и курьерские отправления являются закрытыми сведениями почтовых служб.Почтовые операторы и провайдеры услуг обязаны возместить пользователям ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением услуг.Жалобы на недоставку, несвоевременную доставку или утерю, повреждение почтовых отправлений или невыплату переведенных денежных средств пользователи могут подать в течение 6 месяцев со дня фактической или предполагаемой доставки почтовых и курьерских отправлений.При этом пользователи несут ответственность за любой ущерб, причиненный почтовым операторам или другим пользователям, в случае помещения в почтовые и курьерские отправления запрещенных предметов или неправильной упаковки.Закон вступил в силу со дня подписания.Читайте также: "Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1164/03/11640312_155:0:1860:1279_1920x0_80_0_0_1dc5458a4b5a2ebd745318295efc1f3f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
почта, закон
Обновленная почтовая служба: что изменится
15:21 12.06.2022 (обновлено: 15:30 12.06.2022)
Вступила в силу новая редакция Закона "О почтовой связи", в которой прописаны праваи обязанности почтовых операторов, провайдеров и пользователей, порядок возмещения убытков пользователям.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев подписал 9 июня новую редакцию Закона "О почтовой связи", сообщает пресс-служба Министерства юстиции
.
В соответствии с законом Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере почтовой связи осуществляет Государственный комитет национальной безопасности.
Согласно новой редакции, операторы и поставщики почтовой связи оказывают почтовые, курьерские и другие виды услуг на договорной основе.
Сведения об адресе пользователей, сведения о почтовых и курьерских отправлениях и их содержании, иные сообщения, входящие в сферу деятельности операторов и провайдеров почтовой связи, а также сами эти почтовые и курьерские отправления являются закрытыми сведениями почтовых служб.
Почтовые операторы и провайдеры услуг обязаны возместить пользователям ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением услуг.
Жалобы на недоставку, несвоевременную доставку или утерю, повреждение почтовых отправлений или невыплату переведенных денежных средств пользователи могут подать в течение 6 месяцев со дня фактической или предполагаемой доставки почтовых и курьерских отправлений.
При этом пользователи несут ответственность за любой ущерб, причиненный почтовым операторам или другим пользователям, в случае помещения в почтовые и курьерские отправления запрещенных предметов или неправильной упаковки.
Закон вступил в силу со дня подписания.