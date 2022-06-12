https://uz.sputniknews.ru/20220612/obnovlennaya-pochtovaya-slujba-chto-izmenitsya-25245866.html

Обновленная почтовая служба: что изменится

Обновленная почтовая служба: что изменится

Вступила в силу новая редакция Закона "О почтовой связи", в которой прописаны праваи обязанности почтовых операторов, провайдеров и пользователей, порядок возмещения убытков пользователям.

2022-06-12T15:21+0500

2022-06-12T15:21+0500

2022-06-12T15:30+0500

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закон

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал 9 июня новую редакцию Закона "О почтовой связи", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.В соответствии с законом Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере почтовой связи осуществляет Государственный комитет национальной безопасности.Согласно новой редакции, операторы и поставщики почтовой связи оказывают почтовые, курьерские и другие виды услуг на договорной основе.Сведения об адресе пользователей, сведения о почтовых и курьерских отправлениях и их содержании, иные сообщения, входящие в сферу деятельности операторов и провайдеров почтовой связи, а также сами эти почтовые и курьерские отправления являются закрытыми сведениями почтовых служб.Почтовые операторы и провайдеры услуг обязаны возместить пользователям ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением услуг.Жалобы на недоставку, несвоевременную доставку или утерю, повреждение почтовых отправлений или невыплату переведенных денежных средств пользователи могут подать в течение 6 месяцев со дня фактической или предполагаемой доставки почтовых и курьерских отправлений.При этом пользователи несут ответственность за любой ущерб, причиненный почтовым операторам или другим пользователям, в случае помещения в почтовые и курьерские отправления запрещенных предметов или неправильной упаковки.Закон вступил в силу со дня подписания.Читайте также: "Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте

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