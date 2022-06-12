https://uz.sputniknews.ru/20220612/otkuda-v-uzbekistan-edet-bolshe-vsego-turistov-25247986.html

Откуда в Узбекистан едет больше всего туристов

Откуда в Узбекистан едет больше всего туристов

Россия вошла в четверку лидеров по количеству туристов, приезжающих в республику.

2022-06-12T18:17+0500

2022-06-12T18:17+0500

2022-06-12T18:24+0500

общество

туристы

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В апреле 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 269,2 тыс. иностранцев, сообщает Государственный комитет по статистике.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 181,4 тыс. человек или в 3,1 раза.Наибольшее количество туристов, посетивших страну в апреле, прибыло из Казахстана - 81,2 тысячи человек.На втором месте Таджикистан - 69,9 тыс. человек и Кыргызстана - 69,1 тыс. человек. Из России при. 29,3 тысячи человек.Напомним, с 10 июня власти Узбекистана сняли все ограничения, связанные с коронавирусом, для туристов, посещающих Узбекистан. По прогнозам специалистов, к концу 2022 года страну посетят 4,5 миллиона иностранных туристов.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-5 популярных направлений для россиян на июньские праздники

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