https://uz.sputniknews.ru/20220611/uzbekistan-voshel-v-top-5-populyarnyx-napravleniy-dlya-rossiyan-na-iyunskie-prazdniki--25219729.html

Узбекистан вошел в топ-5 популярных направлений для россиян на июньские праздники

Узбекистан вошел в топ-5 популярных направлений для россиян на июньские праздники

На первом месте традиционно остается Турция, которую выбирает почти 15% российских путешественников, намеренных отправиться за рубеж.

2022-06-11T10:53+0500

2022-06-11T10:53+0500

2022-06-11T10:53+0500

общество

узбекистан

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туризм

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. На этой неделе россияне наслаждаются долгими выходными — с 11 по 13 июня, — поскольку 12 июня в стране отмечают День России. Одним из самых популярных зарубежных направлений среди российских путешественников в этот период стал Узбекистан. Об этом сообщает аналитический центр российского сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Так, среди зарубежных маршрутов на период с 9 по 12 июня больше всего перелетов запланировано в Турцию (14,79% доли пассажиров, намеренных отправиться за рубеж). На втором месте Армения — 14,74% доли пассажиров. Узбекистан же находится на пятом месте рейтинга с показателем 10,23% доли пассажиров. Средний чек по направлению "Узбекистан" в одну сторону составил 11 452 рубля. Ранее стало известно, что иностранцам для въезда в Узбекистан больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации. Власти республики приняли решение с 10 июня снять временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан. Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане до 700 тысяч человек в этом году, что на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов

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