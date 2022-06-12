https://uz.sputniknews.ru/20220612/pochemu-frantsuzy-ne-jelayut-videt-ukrainu-v-sostave-es-25243730.html

Почему французы не желают видеть Украину в составе ЕС

Почему французы не желают видеть Украину в составе ЕС

Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в ЕС. Причиной нежелания они называют ужасное поведение Незалежной.

2022-06-12T13:47+0500

2022-06-12T13:47+0500

2022-06-12T13:46+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в Европейский союз, сообщает РИА Новости.Такая реакция аудитории последовала после новости о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС."Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал пользователь с ником duffe."Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75."Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля и получил от главы Еврокомиссии опросник для начала переговоров. Позже он сообщил, что в Киев эту анкету уже заполнил и отослал в Брюссель. Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия даст заключение уже в июне.Некоторые страны Запада поддерживают идею присоединения Украины к союзу. К ним относятся: Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.Однако эту идею поддерживают не все.Как заявлял министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг: "Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС".Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС

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