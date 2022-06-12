https://uz.sputniknews.ru/20220612/pochemu-frantsuzy-ne-jelayut-videt-ukrainu-v-sostave-es-25243730.html
Почему французы не желают видеть Украину в составе ЕС
Почему французы не желают видеть Украину в составе ЕС
Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в ЕС. Причиной нежелания они называют ужасное поведение Незалежной.
2022-06-12T13:47+0500
2022-06-12T13:47+0500
2022-06-12T13:46+0500
в мире
франция
украина
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23828656_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_559d5c42f41d3bfb3ff041b5fad46b57.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в Европейский союз, сообщает РИА Новости.Такая реакция аудитории последовала после новости о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС."Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал пользователь с ником duffe."Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75."Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля и получил от главы Еврокомиссии опросник для начала переговоров. Позже он сообщил, что в Киев эту анкету уже заполнил и отослал в Брюссель. Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия даст заключение уже в июне.Некоторые страны Запада поддерживают идею присоединения Украины к союзу. К ним относятся: Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.Однако эту идею поддерживают не все.Как заявлял министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг: "Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС".Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
франция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23828656_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_00ecbcb356ad24ab7a8a455bdd463564.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
франция, украина, ес
Почему французы не желают видеть Украину в составе ЕС
Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в ЕС. Причиной нежелания они называют ужасное поведение Незалежной.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik.
Читатели старейшей французской газеты Le Figaro выступили против вступления Украины в Европейский союз, сообщает РИА Новости
.
Такая реакция аудитории последовала после новости о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС.
"Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал пользователь с ником duffe.
"Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо", — написал claudeH94.
"Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75.
"Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь.
"ЕС представляет опасность для европейцев и с каждым днем демонстрирует это все больше", — подытожили читатели.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля и получил от главы Еврокомиссии опросник для начала переговоров. Позже он сообщил, что в Киев эту анкету уже заполнил и отослал в Брюссель. Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия даст заключение уже в июне.
Некоторые страны Запада поддерживают идею присоединения Украины к союзу. К ним относятся: Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.
Однако эту идею поддерживают не все.
Как заявлял министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг: "Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС".