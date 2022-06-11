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В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
Профессор и исследователь страны Скандинавского полуострова назвали для этого пять весомых причин.
2022-06-11T16:41+0500
2022-06-11T16:41+0500
2022-06-11T16:41+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло в беседе с телеканалом NRK озвучили пять причин, почему Украина сейчас не может вступить в ЕС, сообщает RT на русском.К таким причинам ученые отнесли:Телеканал NRK также отметил, что ещё в апреле на встрече с президентом Украины Урсула фон дер Ляйен высказывалась по вопросу членства Украины в ЕС оптимистично, однако с тех пор настроения изменились: не все страны Евросоюза готовы к этому.Читайте также: В Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО
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норвегия, украина, ес
В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
Профессор и исследователь страны Скандинавского полуострова назвали для этого пять весомых причин.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik
. Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло в беседе с телеканалом NRK озвучили пять причин, почему Украина сейчас не может вступить в ЕС, сообщает RT на русском
.
К таким причинам ученые отнесли:
проблемы с верховенством закона и демократией;
экономику и политику контролируют олигархи;
ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Телеканал NRK также отметил, что ещё в апреле на встрече с президентом Украины Урсула фон дер Ляйен высказывалась по вопросу членства Украины в ЕС оптимистично, однако с тех пор настроения изменились: не все страны Евросоюза готовы к этому.