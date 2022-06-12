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https://uz.sputniknews.ru/20220612/uzbekistanskie-selektsionery-vyveli-novyy-sort-dyni-25243141.html
Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни
Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни
Новый ранний сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплицах.
2022-06-12T13:12+0500
2022-06-12T13:23+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Селекционеры Узбекистана вывели новый сорт дыни "Зархал", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.Разработали новый сорт ученые-селекционеры во главе с Екатериной Лян из НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе.Сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплице и относится к категории очень раннеспелых сортов дынь. Период вегетации у растений составляет 72-78 дней, сорт отличается обильным плодоношением. Урожайность 8-8,5 кг/кв.м.Сами дыни шаровидные, средних размеров, массой всего 0,8-1,5 кг. Кожура у плодов гладкая, желтая с зелеными полосами, дыни изнутри полые и очень ароматные. Содержание сухого вещества в плодах составляет 13,5-14,5%, а сахара - 12-13%.По словам специалистов, этот сорт устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию.Читайте также: Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном
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дыня, узбекистан

Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни

13:12 12.06.2022 (обновлено: 13:23 12.06.2022)
© Фото: Қишлоқ хўжалиги вазирлигиҚовуннинг "Зарҳал" нави
Қовуннинг Зарҳал нави - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2022
© Фото: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
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Новый ранний сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплицах.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Селекционеры Узбекистана вывели новый сорт дыни "Зархал", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
Разработали новый сорт ученые-селекционеры во главе с Екатериной Лян из НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе.
Сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплице и относится к категории очень раннеспелых сортов дынь. Период вегетации у растений составляет 72-78 дней, сорт отличается обильным плодоношением. Урожайность 8-8,5 кг/кв.м.
Сами дыни шаровидные, средних размеров, массой всего 0,8-1,5 кг. Кожура у плодов гладкая, желтая с зелеными полосами, дыни изнутри полые и очень ароматные. Содержание сухого вещества в плодах составляет 13,5-14,5%, а сахара - 12-13%.
По словам специалистов, этот сорт устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию.
Читайте также: Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном
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