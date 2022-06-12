Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни
13:12 12.06.2022 (обновлено: 13:23 12.06.2022)
Новый ранний сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплицах.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Селекционеры Узбекистана вывели новый сорт дыни "Зархал", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
Разработали новый сорт ученые-селекционеры во главе с Екатериной Лян из НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе.
Сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплице и относится к категории очень раннеспелых сортов дынь. Период вегетации у растений составляет 72-78 дней, сорт отличается обильным плодоношением. Урожайность 8-8,5 кг/кв.м.
Сами дыни шаровидные, средних размеров, массой всего 0,8-1,5 кг. Кожура у плодов гладкая, желтая с зелеными полосами, дыни изнутри полые и очень ароматные. Содержание сухого вещества в плодах составляет 13,5-14,5%, а сахара - 12-13%.
По словам специалистов, этот сорт устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию.