https://uz.sputniknews.ru/20220612/uzbekistanskie-selektsionery-vyveli-novyy-sort-dyni-25243141.html

Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни

Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни

Новый ранний сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплицах.

2022-06-12T13:12+0500

2022-06-12T13:12+0500

2022-06-12T13:23+0500

общество

дыня

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Селекционеры Узбекистана вывели новый сорт дыни "Зархал", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.Разработали новый сорт ученые-селекционеры во главе с Екатериной Лян из НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе.Сорт "Зархал" подходит для выращивания только в теплице и относится к категории очень раннеспелых сортов дынь. Период вегетации у растений составляет 72-78 дней, сорт отличается обильным плодоношением. Урожайность 8-8,5 кг/кв.м.Сами дыни шаровидные, средних размеров, массой всего 0,8-1,5 кг. Кожура у плодов гладкая, желтая с зелеными полосами, дыни изнутри полые и очень ароматные. Содержание сухого вещества в плодах составляет 13,5-14,5%, а сахара - 12-13%.По словам специалистов, этот сорт устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию.Читайте также: Производители рапсового масла Удмуртии ведут переговоры с Узбекистаном

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