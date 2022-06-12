https://uz.sputniknews.ru/20220612/v-regionax-uzbekistana-nachali-provodit-vysokotexnologichnye-operatsii-25238627.html
В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции
В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции
С начала года благодаря выездным осмотрам специалистов из центральных медицинских учреждений республики специализированную помощь получили больше ста пациентов.
2022-06-12T12:39+0500
2022-06-12T12:39+0500
2022-06-12T12:44+0500
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развитие
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В Узбекистане активно внедряют систему выездных углубленных медицинских осмотров и проведения сложных операций в регионах страны. Результаты первых месяцев действия такого нововведения опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Так, с начала года ведущие врачи Минздрава, специализированных медицинских центров столицы и медицинских вузов побывали в Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской и Бухарской областях.Здесь они провели углубленный медицинский осмотр более 100 тыс. жителей.В результате этих осмотров столичные врачи провели:Кроме того, впервые операции по трансплантации почки прошли в районных больницах, в частности, в Берунийском районе и Андижане.Выездные осмотры столичных медиков продолжаются. В регионах также формируют списки жителей, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и сложном лечении, подчеркивает пресс-служба.В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также: Традиционная медицина – в помощь официальной: в Ташкенте проходит форум ШОС
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медицина, развитие
В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции
12:39 12.06.2022 (обновлено: 12:44 12.06.2022)
С начала года благодаря выездным осмотрам специалистов из центральных медицинских учреждений республики специализированную помощь получили больше ста пациентов.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik.
В Узбекистане активно внедряют систему выездных углубленных медицинских осмотров и проведения сложных операций в регионах страны. Результаты первых месяцев действия такого нововведения опубликовала пресс-служба
Министерства здравоохранения страны.
Так, с начала года ведущие врачи Минздрава, специализированных медицинских центров столицы и медицинских вузов побывали в Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской и Бухарской областях.
Здесь они провели углубленный медицинский осмотр более 100 тыс. жителей.
В результате этих осмотров столичные врачи провели:
около 40 операций по трансплантации почки;
более 20 операций аутокоронарного шунтирования и искусственной замены клапанов сердца;
около 20 операций по коррекции врожденных пороков сердца;
около 30 операций по эндопротезированию тазовых костей.
Кроме того, впервые операции по трансплантации почки прошли в районных больницах, в частности, в Берунийском районе и Андижане.
Выездные осмотры столичных медиков продолжаются. В регионах также формируют списки жителей, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и сложном лечении, подчеркивает пресс-служба.
В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.
Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.