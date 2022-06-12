https://uz.sputniknews.ru/20220612/v-regionax-uzbekistana-nachali-provodit-vysokotexnologichnye-operatsii-25238627.html

В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции

В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции

С начала года благодаря выездным осмотрам специалистов из центральных медицинских учреждений республики специализированную помощь получили больше ста пациентов.

2022-06-12T12:39+0500

2022-06-12T12:39+0500

2022-06-12T12:44+0500

общество

медицина

развитие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21201551_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7022e9541518fd48d0ba3396cd7872a4.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В Узбекистане активно внедряют систему выездных углубленных медицинских осмотров и проведения сложных операций в регионах страны. Результаты первых месяцев действия такого нововведения опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Так, с начала года ведущие врачи Минздрава, специализированных медицинских центров столицы и медицинских вузов побывали в Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской и Бухарской областях.Здесь они провели углубленный медицинский осмотр более 100 тыс. жителей.В результате этих осмотров столичные врачи провели:Кроме того, впервые операции по трансплантации почки прошли в районных больницах, в частности, в Берунийском районе и Андижане.Выездные осмотры столичных медиков продолжаются. В регионах также формируют списки жителей, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и сложном лечении, подчеркивает пресс-служба.В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также: Традиционная медицина – в помощь официальной: в Ташкенте проходит форум ШОС

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, развитие