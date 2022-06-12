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Володин: Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы
Володин: Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы
Из-за таких как он нужно обеспечить Украине статус безъядерной державы, считает спикер Госдумы России.
2022-06-12T17:43+0500
2022-06-12T17:43+0500
2022-06-12T17:43+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.По словам спикера, из-за таких, как Сикорски, необходимо очистить Украину от нацизма и обеспечить ее статус как безъядерной страны.Российский парламентарий также подчеркнул, что "с такими" депутатами проблемы европейцев могут только усугубиться, поскольку Сикорский не думает о будущем Украины и Польши.По словам Володина, Сикорский должен сдать мандат и пройти обследование у психиатра.Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала "Эспрессо ТВ", что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, поэтому Запад должен передать Киеву ядерное оружие.Будапештский меморандум - документ, подписанный в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией и призванные обеспечить ядерную безопасность. Читайте также: Володин указал на главных виновников кризисов в мире
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вячеслав володин, европа, украина
Володин: Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы
Из-за таких как он нужно обеспечить Украине статус безъядерной державы, считает спикер Госдумы России.
ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik.
Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости
.
По словам спикера, из-за таких, как Сикорски, необходимо очистить Украину от нацизма и обеспечить ее статус как безъядерной страны.
"Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы… Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Российский парламентарий также подчеркнул, что "с такими" депутатами проблемы европейцев могут только усугубиться, поскольку Сикорский не думает о будущем Украины и Польши.
"С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)… Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы", — уточнил он.
По словам Володина, Сикорский должен сдать мандат и пройти обследование у психиатра.
Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил
в эфире телеканала "Эспрессо ТВ", что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, поэтому Запад должен передать Киеву ядерное оружие.
Будапештский меморандум - документ, подписанный в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией и призванные обеспечить ядерную безопасность.