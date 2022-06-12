https://uz.sputniknews.ru/20220612/volodin-sikorskiy-provotsiruet-yadernyy-konflikt-v-tsentre-evropy-25247442.html

Володин: Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы

Володин: Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы

Из-за таких как он нужно обеспечить Украине статус безъядерной державы, считает спикер Госдумы России.

2022-06-12T17:43+0500

2022-06-12T17:43+0500

2022-06-12T17:43+0500

россия

вячеслав володин

европа

украина

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ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.По словам спикера, из-за таких, как Сикорски, необходимо очистить Украину от нацизма и обеспечить ее статус как безъядерной страны.Российский парламентарий также подчеркнул, что "с такими" депутатами проблемы европейцев могут только усугубиться, поскольку Сикорский не думает о будущем Украины и Польши.По словам Володина, Сикорский должен сдать мандат и пройти обследование у психиатра.Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала "Эспрессо ТВ", что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, поэтому Запад должен передать Киеву ядерное оружие.Будапештский меморандум - документ, подписанный в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией и призванные обеспечить ядерную безопасность. Читайте также: Володин указал на главных виновников кризисов в мире

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вячеслав володин, европа, украина