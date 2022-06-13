https://uz.sputniknews.ru/20220613/djizakskiy-filial-kazanskogo-universiteta-otkroetsya-uje-v-sentyabre-25267805.html

Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябре

Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябре

В настоящее время на территории будущего вуза идут ремонтные и строительные работы. Какие удобства будут доступны преподавателям и студентам – в нашем материале.

2022-06-13T19:08+0500

2022-06-13T19:08+0500

2022-06-13T19:28+0500

общество

университет

филиал

джизак

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnk. В Джизаке готовится к открытию филиал Казанского федерального университета. В настоящее время здесь идут ремонтно-строительные работы. Филиал начнет работу уже в начале следующего учебного года, сообщает агентство УзА.Проектная стоимость реконструкции – 13 млрд 763 млн сумов. На первом этапе здесь завершат капитальный ремонт и реконструкцию учебного и административных корпусов и 3-этажного общежития.На первом этаже общежития будут располагаться 6 VIP-комнат, библиотека, комната для преподавателей и профессоров, приехавших из Казани. На втором и третьем этаже будет общежитие на 280 мест. В кампусе будет также студенческая столовая на 200 мест и спортивный зал.Первый этап вступительных экзаменов пройдет в июле, второй этап – в сентябре. Экзамены и занятия будут проходить на русском языке.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России. В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также: Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве

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университет, филиал, джизак