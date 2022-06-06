https://uz.sputniknews.ru/20220606/vuzy-samarkanda-i-peterburga-dogovorilis-o-sotrudnichestve-25062295.html

Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве

Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве

Старейшие университеты двух городов будут взаимодействовать в таких научных областях, как экономика, бизнес, цифровые технологии.

2022-06-06T14:39+0500

2022-06-06T14:39+0500

2022-06-06T14:39+0500

общество

вуз

самарканд

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik. Самаркандский государственный университет (СамГУ) посетила делегация во главе с ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорем Максимцевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского вуза.Зарубежных гостей принял ректор СамГУ, профессор Рустам Холмуродов. Это первый опыт сотрудничества старейших университетов двух стран. Стороны договорились о развитии научных связей в таких сферах, как экономика и бизнес, цифровые технологии.Самаркандский университет – старейший вуз Узбекистана. Он является преемственником медресе Мирзо Улугбека, основанного 21 сентября 1420 года. Соответственно, в 2022 году вузу исполняется 602 года.СПбГЭУ берет свое начало с Частных счетоводных курсов М. В. Побединского, созданных в 1897 г. В годы Великой Отечественной войны вуз эвакуировали в Ессентуки, затем в Ташкент. Сегодня в университете 14 тысяч студентов, из них более 2 тысяч – иностранные. Университет вошел в премьер-лигу лучших вузов России.Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере образования. В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.Читайте также: Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в стране

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