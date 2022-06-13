https://uz.sputniknews.ru/20220613/ekzameny-na-poluchenie-prav-chto-mojet-izmenitsya-25258761.html

Экзамены на получение прав: что может измениться

Экзамены на получение прав: что может измениться

В Узбекистане реформируют систему сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, убирая из нее человеческий фактор.

2022-06-13T12:51+0500

2022-06-13T12:51+0500

2022-06-13T14:35+0500

общество

водительское удостоверение

экзамены

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области началась реформа системы получения водительского удостоверения. Цель – полностью избавить ее от человеческого фактора, сообщил руководитель Единого экзаменационного центра Комил Алламжонов.Теоретический экзамен теперь можно будет сдать в автоматизированных тестовых центрах на компьютере. Подобная система уже действует в России и других странах. А экзамен на автодроме будут "проверять" датчики, фиксирующие малейшие нарушения при вождении.По словам Алламжонова, создание таких центров поможет избавиться от коррупции при сдаче экзаменов.Кроме того, по его словам, в Узбекистане могут отменить требования обязательно сдавать повторный экзамен при восстановлении утерянных прав.В настоящее время при восстановлении прав граждане должны сдать теоретический и практический экзамены и пройти проверку по базе данных водителей, лишенных права управлять транспортным средством.Читайте также: Срок замены водительских прав продлили на год

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водительское удостоверение, экзамены