https://uz.sputniknews.ru/20220613/ekzameny-na-poluchenie-prav-chto-mojet-izmenitsya-25258761.html
Экзамены на получение прав: что может измениться
Экзамены на получение прав: что может измениться
В Узбекистане реформируют систему сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, убирая из нее человеческий фактор.
2022-06-13T12:51+0500
2022-06-13T12:51+0500
2022-06-13T14:35+0500
общество
водительское удостоверение
экзамены
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области началась реформа системы получения водительского удостоверения. Цель – полностью избавить ее от человеческого фактора, сообщил руководитель Единого экзаменационного центра Комил Алламжонов.Теоретический экзамен теперь можно будет сдать в автоматизированных тестовых центрах на компьютере. Подобная система уже действует в России и других странах. А экзамен на автодроме будут "проверять" датчики, фиксирующие малейшие нарушения при вождении.По словам Алламжонова, создание таких центров поможет избавиться от коррупции при сдаче экзаменов.Кроме того, по его словам, в Узбекистане могут отменить требования обязательно сдавать повторный экзамен при восстановлении утерянных прав.В настоящее время при восстановлении прав граждане должны сдать теоретический и практический экзамены и пройти проверку по базе данных водителей, лишенных права управлять транспортным средством.Читайте также: Срок замены водительских прав продлили на год
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водительское удостоверение, экзамены
Экзамены на получение прав: что может измениться
12:51 13.06.2022 (обновлено: 14:35 13.06.2022)
В Ташкенте реформируют систему сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, убирая из нее человеческий фактор.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
В Ташкенте и Ташкентской области началась реформа системы получения водительского удостоверения. Цель – полностью избавить ее от человеческого фактора, сообщил руководитель Единого экзаменационного центра Комил Алламжонов
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Теоретический экзамен теперь можно будет сдать в автоматизированных тестовых центрах на компьютере. Подобная система уже действует в России и других странах. А экзамен на автодроме будут "проверять" датчики, фиксирующие малейшие нарушения при вождении.
По словам Алламжонова, создание таких центров поможет избавиться от коррупции при сдаче экзаменов.
Кроме того, по его словам, в Узбекистане могут отменить требования обязательно сдавать повторный экзамен при восстановлении утерянных прав.
"Очень многие люди спрашивают меня, зачем нужно сдавать экзамены для повторного получения утерянных водительских прав или талона? Этот порядок установлен решением Кабинета Министров, и я тоже считаю, что в этом нет никакой логики. Я также не понимаю, почему установлен такой порядок. И, судя по имеющейся у меня информации, предложение об отмене этой нормы уже внесено на рассмотрение", – написал он в своем Телеграм-канале.
В настоящее время при восстановлении прав граждане должны сдать теоретический и практический экзамены и пройти проверку по базе данных водителей, лишенных права управлять транспортным средством.