https://uz.sputniknews.ru/20220613/finlyandiya-ne-voydet-v-nato-bez-shvetsii--prezident-25268025.html

Финляндия не войдет в НАТО без Швеции — президент

Финляндия не войдет в НАТО без Швеции — президент

Дело Швеции - наше дело. мы идем вперед рука об руку, заявил шведский лидер.

2022-06-13T19:49+0500

2022-06-13T19:49+0500

2022-06-13T19:49+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Финляндия не присоединится к НАТО без Швеции, заявил в финский президент Саули Ниинистё на пресс-брифинге, сообщает РИА Новости.В финском местечке Култаранта 12 июня начались традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Перед дебатами Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая подали заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара не может сказать согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить в отсутствие их связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Читайте также: Финляндия не будет выполнять условия Турции для вступления в НАТО

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