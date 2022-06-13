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Финляндия не войдет в НАТО без Швеции — президент
Финляндия не войдет в НАТО без Швеции — президент
Дело Швеции - наше дело. мы идем вперед рука об руку, заявил шведский лидер.
2022-06-13T19:49+0500
2022-06-13T19:49+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Финляндия не присоединится к НАТО без Швеции, заявил в финский президент Саули Ниинистё на пресс-брифинге, сообщает РИА Новости.В финском местечке Култаранта 12 июня начались традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Перед дебатами Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая подали заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара не может сказать согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить в отсутствие их связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Читайте также: Финляндия не будет выполнять условия Турции для вступления в НАТО
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нато, финляндия, швеция

Финляндия не войдет в НАТО без Швеции — президент

19:49 13.06.2022
© Depositphotos / TatulajuФлаг Финляндии на фоне неба
Флаг Финляндии на фоне неба - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2022
© Depositphotos / Tatulaju
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Дело Швеции — наше дело: мы идем вперед рука об руку, заявил шведский лидер.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Финляндия не присоединится к НАТО без Швеции, заявил в финский президент Саули Ниинистё на пресс-брифинге, сообщает РИА Новости.

"Когда я в последний раз посетил Швецию (в мае), я сказал об этом очень ясно. В Швеции говорят, что "дело Финляндии — наше дело". Точно так же дело Швеции — это наше дело. Это означает, что мы идем вперед рука об руку", — сказал он на шведском языке.

В финском местечке Култаранта 12 июня начались традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Перед дебатами Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая подали заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара не может сказать согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить в отсутствие их связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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