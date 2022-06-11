https://uz.sputniknews.ru/20220611/finlyandiya-ne-budet-vypolnyat-usloviya-turtsii-dlya-vstupleniya-v-nato-25228426.html

Финляндия не будет выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Финляндия не будет выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Ранее Турция выдвинула условия, при которых Финляндия и Швеция смогут войти в альянс. Власти Финляндии отказались их выполнять.

2022-06-11T20:47+0500

2022-06-11T20:47+0500

2022-06-11T20:47+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.Ранее Йенс Столтенберг говорил, что организация приветствует вхождение Финляндии и Швеции в свой состав и поможет им в этом процессе, 18 мая две страны передали заявки на вступление. Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также: Позиция Турции по вопросу Финляндии и Швеции четкая – Чавушоглу

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