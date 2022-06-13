https://uz.sputniknews.ru/20220613/grajdane-smogut-uchastvovat-v-audite-gosorganov-25256269.html

Граждане смогут участвовать в аудите госорганов

Граждане смогут участвовать в аудите госорганов

Узбекистанцы смогут указывать Министерству финансов, какой орган нужно проверить, с помощью программы "Государственный аудит".

2022-06-13T11:41+0500

2022-06-13T11:41+0500

2022-06-13T11:41+0500

общество

проверка

граждане

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало Порядок определения объекта для финансовой проверки с участием граждан, а также общественной оценки эффективности работы органов государственного финансового контроля.Чтобы указать, какое ведомство необходимо проверить, граждане должны зарегистрироваться в программе "Государственный аудит". Затем они смогут выбрать из установленного перечня госорган, который, по их мнению, Министерство финансов должно проконтролировать.Счетная палата, Министерство финансов и службы внутреннего аудита госорганов минимум один раз в квартал должны отчитываться о своей деятельности перед общественностью через СМИ.Программный комплекс "Государственный аудит" включает все мероприятия государственного финансового контроля, проведенные в бюджетных организациях, государственных целевых фондах.С 1 января 2022 года соответствующим Указом президента введены дополнительные виды контроля, которые проводит Счетная палата.Финансовый аудит предусматривает оценку ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности финотчетности, целевого и законного использования финансовых ресурсов, полноты доходов, а также законности финансовых операций.Аудит соответствия – это проверка и оценка использования консолидированных и привлеченных бюджетных средств на предмет соблюдения требований законодательства.Аудит эффективности включает оценку и анализ эффективности и результативности расходов, субсидий, льгот и преференций, экономичности использования выделенных средств.В феврале-марте граждане Узбекистана активно пользовались платформой инициативного бюджета – было получено 69,7 тысячи предложений.Читайте также: В Узбекистане поддержат надомный труд

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проверка, граждане