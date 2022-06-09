https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-uzbekistane-podderjat-nadomnyy-trud-25146471.html
В Узбекистане поддержат надомный труд
В Узбекистане поддержат надомный труд
Проект закона о помощи предпринимателям разместили для общественного обсуждения.
2022-06-09T09:36+0500
2022-06-09T09:36+0500
2022-06-09T09:42+0500
общество
предприниматели
законопроект
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ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. В Узбекистане обсуждают меры поддержки предприятий надомного труда. Соответствующий законопроект разместили на портале "Система оценки воздействия актов законодательства" для общественного обсуждения, сообщает сайт regulation.gov.uz.Проект предлагает:- в период с 1 июля 2022 года по 1 января 2025 года выделить субъектам предпринимательства – организаторам надомного труда в махаллях, которые находятся в отдаленных и труднодоступных районах, единовременную субсидию на первые три месяца надомного труда каждого сотрудника в размере его среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ;- субъектам предпринимательства выделить субсидии до 10 БРВ за счет Государственного фонда содействия занятости на покрытие до 50% расходов по приобретению оборудования для граждан, занимающихся надомный трудом и внесенных в "Железную", "Женскую", "Молодежную" тетради или "Единый реестр социальной защиты".Помимо того, законопроект предлагает утвердить положения: о порядке выделения единовременной субсидии субъектам предпринимательства - организаторам надомного труда в отдаленных и труднодоступных махаллях; о порядке выделения субсидии для приобретения оборудования гражданам, занимающимся надомным трудом.Напомним, в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии надомной деятельности. На основании постановления предпринимателям, нанимающим надомных работников, направят 500 млрд сумов из программы семейного предпринимательства, а также предоставят поручительство Фонда предпринимательства в размере 75% и компенсацию по части расходов по кредиту, превышающей 10%.В свою очередь, надомники получат возможность платить только социальный налог как самозанятые граждане, а заработная плата за первый месяц работы в отдаленных районах будет покрыта за счет государства.Читайте также: Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства
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предприниматели, законопроект
В Узбекистане поддержат надомный труд
09:36 09.06.2022 (обновлено: 09:42 09.06.2022)
Проект закона о помощи предпринимателям разместили для общественного обсуждения.
ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. В Узбекистане обсуждают меры поддержки предприятий надомного труда. Соответствующий законопроект разместили на портале "Система оценки воздействия актов законодательства" для общественного обсуждения, сообщает сайт regulation.gov.uz.
- в период с 1 июля 2022 года по 1 января 2025 года выделить субъектам предпринимательства – организаторам надомного труда в махаллях, которые находятся в отдаленных и труднодоступных районах, единовременную субсидию на первые три месяца надомного труда каждого сотрудника в размере его среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ;
- субъектам предпринимательства выделить субсидии до 10 БРВ за счет Государственного фонда содействия занятости на покрытие до 50% расходов по приобретению оборудования для граждан, занимающихся надомный трудом и внесенных в "Железную", "Женскую", "Молодежную" тетради или "Единый реестр социальной защиты".
Помимо того, законопроект предлагает утвердить положения: о порядке выделения единовременной субсидии субъектам предпринимательства - организаторам надомного труда в отдаленных и труднодоступных махаллях; о порядке выделения субсидии для приобретения оборудования гражданам, занимающимся надомным трудом.
Напомним, в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
постановление о развитии надомной деятельности. На основании постановления предпринимателям, нанимающим надомных работников, направят 500 млрд сумов из программы семейного предпринимательства, а также предоставят поручительство Фонда предпринимательства в размере 75% и компенсацию по части расходов по кредиту, превышающей 10%.
В свою очередь, надомники получат возможность платить только социальный налог как самозанятые граждане, а заработная плата за первый месяц работы в отдаленных районах будет покрыта за счет государства.