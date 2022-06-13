https://uz.sputniknews.ru/20220613/kogda-opasno-delat-utrennyuyu-zaryadku-22636840.html

Когда опасно делать утреннюю зарядку

Когда опасно делать утреннюю зарядку

Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.

2022-06-13T07:30+0500

2022-06-13T07:30+0500

2022-06-13T07:30+0500

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здоровье

врач

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Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.Ошибки при выполнении зарядки:Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.Читайте также: Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома

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здоровье, врач