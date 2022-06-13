Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220613/kogda-opasno-delat-utrennyuyu-zaryadku-22636840.html
Когда опасно делать утреннюю зарядку
Когда опасно делать утреннюю зарядку
Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.
2022-06-13T07:30+0500
2022-06-13T07:30+0500
это интересно
здоровье
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/917/15/9171524_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b236cb778b2e233efeeb10b45a4a7a2e.jpg
Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.Ошибки при выполнении зарядки:Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.Читайте также: Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/917/15/9171524_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a48dfaec845371c6019c56e8bfeeb44d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье, врач

Когда опасно делать утреннюю зарядку

07:30 13.06.2022
© Sputnik / Виталий БелоусовЗанятие людей старшего возраста в фитнес-центре
Занятие людей старшего возраста в фитнес-центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.
Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.
По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.
"Обратить внимание перед выполнением любых упражнений стоит на простудные заболевания с повышением температуры тела, кровотечения, проблемы с давлением, воспалительные процессы, заболевания почек, наличие злокачественных опухолей. Кроме того, противопоказания могут иметь отдельные упражнения", — подчеркивает врач.
Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.
Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.

"Утренняя гимнастика может быть вредна, если к ней приступить сразу после пробуждения. Если "сова", встав с постели, сразу отправится на пробежку, это может закончиться обмороком. Резкий подъём с точки зрения специалистов вообще нефизиологичен", — подчеркивает она.

Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.
Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.

Ошибки при выполнении зарядки:

однообразные упражнения быстро наскучат;
занятия в душном помещении не дадут заряда бодрости и утомят;
неудобная одежда для зарядки не позволит двигаться с комфортом;
слишком интенсивная тренировка и тяжелые нагрузки приведут к усталости и боли в мышцах.
если пропустить разминку и не разогреть суставы и мышцы, можно получить травму.
Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.
Читайте также:
Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0