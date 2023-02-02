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https://uz.sputniknews.ru/20230202/kogda-opasno-delat-utrennyuyu-zaryadku-22636840.html
Когда утренняя зарядка может быть опасной
Когда утренняя зарядка может быть опасной
Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.
2023-02-02T07:02+0500
2023-02-02T07:02+0500
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Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.Ошибки при выполнении зарядки:Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.Читайте также: Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома
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здоровье утренняя зарядка противопоказания кому опасно вред ошибки как организовать совет эксперта врача
здоровье утренняя зарядка противопоказания кому опасно вред ошибки как организовать совет эксперта врача

Когда утренняя зарядка может быть опасной

07:02 02.02.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовЗанятие людей старшего возраста в фитнес-центре
Занятие людей старшего возраста в фитнес-центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.
Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.
По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.
"Обратить внимание перед выполнением любых упражнений стоит на простудные заболевания с повышением температуры тела, кровотечения, проблемы с давлением, воспалительные процессы, заболевания почек, наличие злокачественных опухолей. Кроме того, противопоказания могут иметь отдельные упражнения", — подчеркивает врач.
Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.
Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.

"Утренняя гимнастика может быть вредна, если к ней приступить сразу после пробуждения. Если "сова", встав с постели, сразу отправится на пробежку, это может закончиться обмороком. Резкий подъем с точки зрения специалистов вообще нефизиологичен", — подчеркивает она.

Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.
Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.

Ошибки при выполнении зарядки:

однообразные упражнения быстро наскучат;
занятия в душном помещении не дадут заряда бодрости и утомят;
неудобная одежда для зарядки не позволит двигаться с комфортом;
слишком интенсивная тренировка и тяжелые нагрузки приведут к усталости и боли в мышцах;
если пропустить разминку и не разогреть суставы и мышцы, можно получить травму.
Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.
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Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома
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