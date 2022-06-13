https://uz.sputniknews.ru/20220613/kredity-jiteley-zaporojya-pered-bankami-ukrainy-obnulyat-25261021.html

Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулят

Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулят

На прошлой неделе такое решение приняли для жителей Херсонской области.

2022-06-13T14:42+0500

2022-06-13T14:42+0500

2022-06-13T14:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

кредит

украина

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области.Также Рогов уточнил, что местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал чиновник. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.Ранее Херсонская и Запорожская области перешли на московское время, а также на российский телефонный код "+7".Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Тысячи украинцев запросили российское гражданство

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кредит, украина