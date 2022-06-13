https://uz.sputniknews.ru/20220613/kredity-jiteley-zaporojya-pered-bankami-ukrainy-obnulyat-25261021.html
Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулят
Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулят
На прошлой неделе такое решение приняли для жителей Херсонской области.
2022-06-13T14:42+0500
2022-06-13T14:42+0500
2022-06-13T14:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
кредит
украина
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области.Также Рогов уточнил, что местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал чиновник. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.Ранее Херсонская и Запорожская области перешли на московское время, а также на российский телефонный код "+7".Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Тысячи украинцев запросили российское гражданство
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кредит, украина
Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулят
На прошлой неделе такое решение приняли для жителей Херсонской области.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Жителям Запорожской области спишут долги перед украинскими банками, сообщил РИА Новости
член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
На прошлой неделе о том же заявили власти Херсонской области.
"Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены", — сказал Рогов.
Также Рогов уточнил, что местное население уже освободили от задолженности перед коммунальщиками по состоянию на 1 марта.
Власти не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов, пообещал чиновник. Он также призвал забирать деньги с депозитов и конвертировать их в другие валюты.
Ранее Херсонская и Запорожская области перешли на московское время, а также на российский телефонный код "+7".
Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.