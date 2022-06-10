https://uz.sputniknews.ru/20220610/tysyachi-ukraintsev-zaprosili-rossiyskoe-grajdanstvo-25201924.html
Тысячи украинцев запросили российское гражданство
Тысячи украинцев запросили российское гражданство
Украинцы подают заявления на получение гражданства России.
2022-06-10T15:24+0500
2022-06-10T15:24+0500
2022-06-10T15:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
гражданство
украина
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Тысячи подданных заявлений на получение гражданства получила администрация области, отмечает заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее замглавы заявлял, что уже в этом году администрация области собирается провести референдум по вхождению в состав России.При этом он отметил, что в данный момент приоритетная задача руководства - повышение социально-экономического уровня региона. Именно от него зависит благополучие жизни граждан.До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все жители области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также идет восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также:Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской областиПервый российский банк начал работу в Херсонской области
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россия, гражданство, украина
Тысячи украинцев запросили российское гражданство
Жители Херсонской области подают заявления на получение гражданства России.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Тысячи подданных заявлений на получение гражданства получила администрация области, отмечает заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сотни людей каждый день, это уже тысячи поданных заявлений на российское гражданство, тенденция достаточно резвая", — сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Ранее замглавы заявлял, что уже в этом году администрация области собирается провести референдум по вхождению в состав России.
При этом он отметил, что в данный момент приоритетная задача руководства - повышение социально-экономического уровня региона. Именно от него зависит благополучие жизни граждан.
До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все жители области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства.
Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также идет восстановление торговых связей с Крымом.