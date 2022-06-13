https://uz.sputniknews.ru/20220613/rossiya---lider-po-chislu-predpriyatiy-v-uzbekistane-25258951.html
Россия - лидер по числу предприятий в Узбекистане
Россия - лидер по числу предприятий в Узбекистане
С начала года российский бизнес создал в республике наибольше количество предприятий.
2022-06-13T13:29+0500
2022-06-13T13:29+0500
2022-06-13T13:38+0500
экономика
статистика
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узбекистан
предприятия
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ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. С начала 2022 года российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия. Россия является лидером среди стран, создавших предприятия с иностранным капиталом в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по статистике.На втором месте с большим отрывом находится Турция (151 предприятие) и Китай (100 предприятий).Всего в Узбекистане на 1 июня действует 14 119 предприятий с иностранным капиталом (+11,6% по сравнению с январем-маем 2021 года), с участием российского бизнеса - 2 565 предприятий.Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: Делегация Узбекистана побывала в Москве
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статистика, россия, узбекистан, предприятия
Россия - лидер по числу предприятий в Узбекистане
13:29 13.06.2022 (обновлено: 13:38 13.06.2022)
С начала года российский бизнес создал в республике наибольше количество предприятий.
ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik.
С начала 2022 года российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия. Россия является лидером среди стран, создавших предприятия с иностранным капиталом в республике, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
На втором месте с большим отрывом находится Турция (151 предприятие) и Китай (100 предприятий).
Всего в Узбекистане на 1 июня действует 14 119 предприятий с иностранным капиталом (+11,6% по сравнению с январем-маем 2021 года), с участием российского бизнеса - 2 565 предприятий.
Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.
Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.