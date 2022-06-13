https://uz.sputniknews.ru/20220613/spasateli-mchs-dostali-rebenka-iz-25-metrovogo-kolodtsa---video-25257623.html
Спасатели МЧС достали ребенка из 25-метрового колодца - видео
Спасатели МЧС достали ребенка из 25-метрового колодца - видео
Мальчик почти сутки просидел в пересохшей артезианской скважине.
2022-06-13T12:16+0500
2022-06-13T12:16+0500
2022-06-13T12:38+0500
происшествия
мчс
спасатели
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Спасатели МЧС Узбекистана достали мальчика, упавшего в 25-метровую пересохшую артезианскую скважину, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 на короткий номер спецслужб позвонил житель села Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Как сообщил звонивший, пока он работал в поле, его 6-летний сын провалился в яму. Как сообщили в МЧС, глубина скважины - 25 м, диаметр отверстия - 20 см.В результате спасательной операции в 10.25 утра 13 июня сотрудники МЧС освободили мальчика из ямы. Ребенка осмотрели врачи скорой помощи, он находится в удовлетворительном состоянии.Читайте также: Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре
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мчс, спасатели
Спасатели МЧС достали ребенка из 25-метрового колодца - видео
12:16 13.06.2022 (обновлено: 12:38 13.06.2022)
Мальчик почти сутки просидел в пересохшей артезианской скважине.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Спасатели МЧС Узбекистана достали мальчика, упавшего в 25-метровую пересохшую артезианскую скважину, сообщает пресс-служба
ведомства.
По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 на короткий номер спецслужб позвонил житель села Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Как сообщил звонивший, пока он работал в поле, его 6-летний сын провалился в яму. Как сообщили в МЧС, глубина скважины - 25 м, диаметр отверстия - 20 см.
"На место происшествия незамедлительно прибыли региональные спасатели МЧС и соответствующие службы. К спасательным работам привлечена спецтехника МЧС, в том числе экскаваторы, грейдеры", - сообщает пресс-служба.
В результате спасательной операции в 10.25 утра 13 июня сотрудники МЧС освободили мальчика из ямы. Ребенка осмотрели врачи скорой помощи, он находится в удовлетворительном состоянии.