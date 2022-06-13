https://uz.sputniknews.ru/20220613/spasateli-mchs-dostali-rebenka-iz-25-metrovogo-kolodtsa---video-25257623.html

Спасатели МЧС достали ребенка из 25-метрового колодца - видео

Спасатели МЧС достали ребенка из 25-метрового колодца - видео

Мальчик почти сутки просидел в пересохшей артезианской скважине.

2022-06-13T12:16+0500

2022-06-13T12:16+0500

2022-06-13T12:38+0500

происшествия

мчс

спасатели

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Спасатели МЧС Узбекистана достали мальчика, упавшего в 25-метровую пересохшую артезианскую скважину, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 на короткий номер спецслужб позвонил житель села Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Как сообщил звонивший, пока он работал в поле, его 6-летний сын провалился в яму. Как сообщили в МЧС, глубина скважины - 25 м, диаметр отверстия - 20 см.В результате спасательной операции в 10.25 утра 13 июня сотрудники МЧС освободили мальчика из ямы. Ребенка осмотрели врачи скорой помощи, он находится в удовлетворительном состоянии.Читайте также: Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре

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мчс, спасатели