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Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре
Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре
Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой.
2022-06-11T18:40+0500
2022-06-11T18:40+0500
2022-06-11T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу регионального уголовно-исполнительного ведомства.Весной этого года к зооволонтерам "Сердца Павлодара" обратились жители города и сообщили, что во дворе дома по улице Торайгырова лежат два брошенных щенка.Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.Актос, как его уже назвал Куаныш, сразу встретил нового хозяина с виляющим хвостиком.Между тем в приюте проживает более 40 собак. Помощь хвостатым оказывают неравнодушные павлодарцы.Читайте также: Животные обрели новый дом — видео
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Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре
Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой, сообщает
Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу регионального уголовно-исполнительного ведомства.
Весной этого года к зооволонтерам "Сердца Павлодара" обратились жители города и сообщили, что во дворе дома по улице Торайгырова лежат два брошенных щенка.
"Приехав во двор мы увидели, что два щенка были в критическом состоянии. Как сказали местные жители один из них три дня лежал и медленно умирал. У одного из них была опухоль, огромная шишка, как выяснилось позже, это была грыжа. В ветеринарной клинике в срочном порядке сделали операцию, забрали в приют. Он быстро пошел на поправку", - рассказала зооволонтер Мария Гребенкина.
Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.
"Когда первый раз приехали, решили что постоянно будем помогать. Поговорил с родителями, им как раз нужен щенок. Они живут в частном доме. Решил забрать его из приюта", – рассказал сотрудник учреждения АП-162/4 Куаныш Каирбаев.
Актос, как его уже назвал Куаныш, сразу встретил нового хозяина с виляющим хвостиком.
"Этот малыш счастливчик, выжил, перенес операцию и так быстро нашел добрые руки! Берегите его и он станет вашим самым лучшим другом", - говорит Мария.
Между тем в приюте проживает более 40 собак. Помощь хвостатым оказывают неравнодушные павлодарцы.