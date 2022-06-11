https://uz.sputniknews.ru/20220611/tri-dnya-lejal-i-medlenno-umiral-spasennogo-schenka-priyutil-sotrudnik-uis-v-pavlodare-25227275.html

Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре

Три дня лежал и медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре

Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой.

2022-06-11T18:40+0500

2022-06-11T18:40+0500

2022-06-11T18:40+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Павлодарские волонтеры спасли двух брошенных щенков, а сотрудник ДУИС взял одного из них домой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу регионального уголовно-исполнительного ведомства.Весной этого года к зооволонтерам "Сердца Павлодара" обратились жители города и сообщили, что во дворе дома по улице Торайгырова лежат два брошенных щенка.Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.Актос, как его уже назвал Куаныш, сразу встретил нового хозяина с виляющим хвостиком.Между тем в приюте проживает более 40 собак. Помощь хвостатым оказывают неравнодушные павлодарцы.Читайте также: Животные обрели новый дом — видео

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казахстан, павлодар, собака, помощь