https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-ssha-schitayut-chto-rossiya-legko-mojet-otklyuchit-ix-25261883.html

В США считают, что Россия легко может "отключить" их

В США считают, что Россия легко может "отключить" их

Если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции США и ЕС вынуждено приостановят свою работу.

2022-06-13T15:59+0500

2022-06-13T15:59+0500

2022-06-13T15:59+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов. Об этом написали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill, сообщает РИА Новости.Как уточняют авторы, многие реакторы, работающие в США и в ЕС, произвела Россия. Она же и поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции вынуждено приостановят свою работу.Тогда в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса, отмечается в статье.По мнению специалистов, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела. Однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. При этом уран нужно еще обогащать, а для этого надо, чтобы частные компании могли изучить стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок, подытожили авторы материала.Напомним, после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Глава МИД Литвы разочарован из-за успехов России на Украине

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