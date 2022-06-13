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Глава МИД Литвы разочарован из-за успехов России на Украине
Глава МИД Литвы разочарован из-за успехов России на Украине
Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что шансы "нанести поражение" России минимальны.
2022-06-13T08:50+0500
2022-06-13T08:50+0500
2022-06-13T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РИА Новости.Ландсбергис пояснил, что последние события на фронте говорят о том, что шансы "нанести поражение" России минимальны.По его мнению, Россия также успешно противостоит западным санкциям.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕСВ Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО
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россия, литва, мид литвы, украина
Глава МИД Литвы разочарован из-за успехов России на Украине
Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что шансы "нанести поражение" России минимальны.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik
. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает
РИА Новости.
Ландсбергис пояснил, что последние события на фронте говорят о том, что шансы "нанести поражение" России минимальны.
"Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", — высказался литовский дипломат.
По его мнению, Россия также успешно противостоит западным санкциям.
"Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности", — подчеркнул глава МИД Литвы.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.