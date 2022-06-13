https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-uzbekistane-bolee-56-tys-jenschinam-pomogli-nayti-rabotu-25267280.html

В Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работу

В Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работу

Нуждающимся женщинам, не имеющим кормильца, оказана единовременная материальная помощь на сумму более 71, 8 млрд сумов.

2022-06-13T17:48+0500

2022-06-13T17:48+0500

2022-06-13T17:48+0500

общество

женщины

помощь

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Власти Узбекистана помогли тысячам безработных женщин трудоустроиться, начать собственное дело, малоимущим оказали материальную и медицинскую помощь. Об этом рассказала на брифинге в АОКА начальник службы информации Комитета по делам семьи и женщин Нилуфар Джумаева.Благодаря комитету, 56 505 безработных женщин, нуждающихся в социальной защите, трудоустроились, в том числе были привлечены к общественным работам.Льготные кредиты на сумму более 95,7 млрд сумов получили 7 856 малообеспеченных женщин, желающих начать собственное дело.Кроме того, 58 132 нуждающихся женщин, не имеющих кормильца, получили единовременную материальную помощь на сумму более 71, 8 млрд сумов.Комитет оказал материальную и медицинскую помощь на сумму более 60,7 млрд сумов 51 810 нуждающимся женщинам, в том числе инвалидам 1 и 2 групп.Также государство предоставило 116 женщинам жилье, еще 712 возместило арендную плату в размере 1,1 млрд сумов.Финансирование социальной помощи нуждающимся женщинам из "Женской тетради" осуществляется за счет внебюджетных фондов "Аёллар дафтари".Читайте также: В Узбекистане поддержат надомный труд

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женщины, помощь, трудоустройство