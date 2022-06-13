https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-uzbekistane-sozdadut-transportnoe-sredstvo-na-vodorode-24946473.html

Узбекистан разработает транспортное средство на водороде

Узбекистан разработает транспортное средство на водороде

На финансирование четырех проектов в области возобновляемой и водородной энергетики выделено 1,78 млрд сум.

2022-06-13T11:07+0500

2022-06-13T11:07+0500

2022-06-13T11:03+0500

общество

узбекистан

транспорт

водородная энергетика

финансирование

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24951808_108:0:2334:1252_1920x0_80_0_0_797a756dc103b75424c66aa14541e945.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Узбекистане разработают экспериментальный образец транспортного средства, движущегося на водороде. Об этом сообщила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова на брифинге в АИМК.На финансирование четырех проектов в области возобновляемой и водородной энергетики выделено 1,78 млрд сумов.Национальный НИИ возобновляемых источников энергии и Научно-исследовательский центр водородной энергетики разрабатывают технологии производства, хранения, передачи и использования водорода в качестве энергоресурса.В частности, удешевление производства достигнут за счет использования недорогих материалов вместо ценных и редких, которые используют в настоящее время в водородной технологии. К примеру, предлагается использование новых сплавов или структурных веществ (например, графена), а также нанотехнологий.Правительство утвердило программу научно-исследовательских работ по разработке технологий производства, хранения и транспортировки водорода в области водородной энергетики, в рамках которой будут созданы:В Узбекистане почти 90% электроэнергии вырабатывается за счет ископаемого топлива (86% — газа, 4% — угля и мазута). По расчетам экспертов, при сохранении нынешних объемов потребления ресурсов запасов ископаемого топлива может хватить на 20-30 лет. Поэтому спрос на возобновляемые источники энергии растет.Читайте также: Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобили

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, транспорт, водородная энергетика, финансирование, проект