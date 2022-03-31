https://uz.sputniknews.ru/20220331/goskomekologii-perexodit-na-zelenye-avtomobili-23678128.html

Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобили

Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобили

Комитет стал одним из первых госорганов, купивших для служебного автопарка электромобили.

2022-03-31T13:42+0500

2022-03-31T13:42+0500

2022-03-31T13:52+0500

общество

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Государственный комитет по экологии переходит на "зеленый" транспорт – он стал одним из первых госорганов, закупивших электромобили для служебного парка. Об этом сообщила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале.Комитет закупил первую партию из 10 электромобилей. В планах– заменить все служебные автомобили на электромобили и внедрить систему их поддержки за счет альтернативных источников энергии.Ежегодно в нашей стране в атмосферу попадает около 2,3 млн тонн вредных выбросов. Около 60% из них составляют опасные отходы транспортных средств.При этом на автомобили с бензиновым двигателем приходится 78% выбросов СО2, 57% на автомобили, работающие на пропане и бутане, 27% - на автомобили, работающие на метане, и 0% на автомобили с электродвигателем выбрасывают в атмосферу.На днях комитет вынес на общественное обсуждение проект постановления, согласно которому импортеры и пользователи электромобилей и зарядных станций к ним могут получить налоговые льготы.Специалисты разработали Стратегию и программу развития производства электромобилей в Узбекистане до 2030 года, а также дорожную карту по организации производства электромобилей, их комплектующих и запчастей, инфраструктуры обслуживания.С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.Ранее российский автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.Читайте также:

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, электромобиль