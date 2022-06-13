https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-narusheniya-pri-transplantatsii-25261455.html

В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения при трансплантации

В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения при трансплантации

Сенат республики принял поправки в Уголовный, Уголовно-Процессуальный кодексы и два закона.

2022-06-13T15:19+0500

2022-06-13T15:19+0500

2022-06-13T15:19+0500

общество

трансплантация органов

изменения

сенат республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в ряд законодательных актов республики в связи с принятием закона "О трансплантаци органов и тканей человека".Изменения коснутся Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, законов "О противодействии торговле людьми" и "О погребении и похоронном деле". Цель нововведений – усилить ответственность за нарушение норм законодательства в области трансплантации.В частности, закон устанавливает ответственность:Кроме того, документ устанавливает ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей. Это, по мнению депутатов, является причиной тревоги многих людей.Законопроект первоначально был рассмотрен совместно с рабочей группой из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств, научных кругов. Он также учитывает мнение депутатов местных Кенгашей для обеспечения сбалансированности государственных и территориальных интересов.Читайте также: В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции

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трансплантация органов, изменения, сенат республики узбекистан