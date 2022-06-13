https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-narusheniya-pri-transplantatsii-25261455.html
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения при трансплантации
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения при трансплантации
Сенат республики принял поправки в Уголовный, Уголовно-Процессуальный кодексы и два закона.
2022-06-13T15:19+0500
2022-06-13T15:19+0500
2022-06-13T15:19+0500
общество
трансплантация органов
изменения
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в ряд законодательных актов республики в связи с принятием закона "О трансплантаци органов и тканей человека".Изменения коснутся Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, законов "О противодействии торговле людьми" и "О погребении и похоронном деле". Цель нововведений – усилить ответственность за нарушение норм законодательства в области трансплантации.В частности, закон устанавливает ответственность:Кроме того, документ устанавливает ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей. Это, по мнению депутатов, является причиной тревоги многих людей.Законопроект первоначально был рассмотрен совместно с рабочей группой из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств, научных кругов. Он также учитывает мнение депутатов местных Кенгашей для обеспечения сбалансированности государственных и территориальных интересов.Читайте также: В регионах Узбекистана начали проводить высокотехнологичные операции
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
трансплантация органов, изменения, сенат республики узбекистан
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения при трансплантации
Сенат республики принял поправки в Уголовный, Уголовно-Процессуальный кодексы и два закона.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в ряд законодательных актов республики в связи с принятием закона "О трансплантаци органов и тканей человека".
Изменения коснутся Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, законов "О противодействии торговле людьми" и "О погребении и похоронном деле". Цель нововведений – усилить ответственность за нарушение норм законодательства в области трансплантации.
В частности, закон устанавливает ответственность:
за нарушение установленных условий и порядка изъятия, трансплантации органов и тканей человека;
за изъятие органов или тканей умершего человека для консервации в научных или учебных целях без его прижизненного согласия;
за занятие куплей-продажей органов и тканей человека;
за вывоз за пределы Узбекистана трансплантируемых органов и тканей человека.
Кроме того, документ устанавливает ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей. Это, по мнению депутатов, является причиной тревоги многих людей.
Законопроект первоначально был рассмотрен совместно с рабочей группой из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств, научных кругов. Он также учитывает мнение депутатов местных Кенгашей для обеспечения сбалансированности государственных и территориальных интересов.