Делегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиДелегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью
До этого делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Чиновники и бизнесмены из России приехали с рабочим визитом в Сырдарью. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области.
До этого 23-25 мая делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ, где состоялась встреча с официальными лицами и деловыми кругами региона.
"Для дальнейшего развития такого многопланового сотрудничества и укрепления партнерских отношений в настоящее время в Сырдарью приехала делегация из более чем 15 деловых кругов Новосибирска и Алтайского края", - заявили в местной администрации.
До этого 23-25 мая делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ, где состоялась встреча с официальными лицами и деловыми кругами региона.
"Для дальнейшего развития такого многопланового сотрудничества и укрепления партнерских отношений в настоящее время в Сырдарью приехала делегация из более чем 15 деловых кругов Новосибирска и Алтайского края", - заявили в местной администрации.
В первый день трехдневного визита в область гости ознакомятся с деятельностью крупного бизнеса и производственных предприятий, позже они встретятся с губернатором, говорится в сообщении.
Читайте также: