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https://uz.sputniknews.ru/20220614/delegatsiya-rossiyskix-chinovnikov-i-biznesmenov-pribyla-v-syrdaryu-25277421.html
Делегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью
Делегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью
В первый день гости ознакомятся с деятельностью крупного бизнеса.
2022-06-14T11:59+0500
2022-06-14T11:59+0500
общество
сырдарья
чиновники
бизнесмены
россия
новосибирская область
алтай
делегация
визит
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Чиновники и бизнесмены из России приехали с рабочим визитом в Сырдарью. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области.До этого 23-25 ​​мая делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ, где состоялась встреча с официальными лицами и деловыми кругами региона."Для дальнейшего развития такого многопланового сотрудничества и укрепления партнерских отношений в настоящее время в Сырдарью приехала делегация из более чем 15 деловых кругов Новосибирска и Алтайского края", - заявили в местной администрации.В первый день трехдневного визита в область гости ознакомятся с деятельностью крупного бизнеса и производственных предприятий, позже они встретятся с губернатором, говорится в сообщении.Читайте также:Сырдарья и Алтай наращивают сотрудничество
сырдарья
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сырдарья, чиновники, бизнесмены, россия, новосибирская область, алтай, делегация, визит

Делегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью

11:59 14.06.2022
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиДелегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью
Делегация российских чиновников и бизнесменов прибыла в Сырдарью - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
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До этого делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Чиновники и бизнесмены из России приехали с рабочим визитом в Сырдарью. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области.

До этого 23-25 ​​мая делегация Сырдарьинской области посетила Новосибирскую область и Алтайский край РФ, где состоялась встреча с официальными лицами и деловыми кругами региона.

"Для дальнейшего развития такого многопланового сотрудничества и укрепления партнерских отношений в настоящее время в Сырдарью приехала делегация из более чем 15 деловых кругов Новосибирска и Алтайского края", - заявили в местной администрации.
В первый день трехдневного визита в область гости ознакомятся с деятельностью крупного бизнеса и производственных предприятий, позже они встретятся с губернатором, говорится в сообщении.
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Сырдарья и Алтай наращивают сотрудничество
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