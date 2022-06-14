https://uz.sputniknews.ru/20220614/est-pogibshiy-i-ranenye-iz-za-perestrelki-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadjikistana-25278360.html
Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана
Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана
На таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка.
2022-06-14T12:21+0500
2022-06-14T12:21+0500
2022-06-14T12:30+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В ходе перестрелки между таджикскими и кыргызскими пограничниками погиб один таджикский военный, три человека ранены. Об этом сообщили РИА Новости в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана."Перестрелка произошла в 6.00 по местному времени на погранпереходе "Кех", что в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух, когда кыргызские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены", - заявил собеседник агентства.По его словам, в настоящее время идут переговоры между двумя странами, таджикскую сторону возглавляет командующий погранвойсками госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, в переговорах участвует глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.В свою очередь, источник Sputnik Таджикистан в администрации джамоата Ворух подтвердил, что рано утром был убит 25-летний таджикский военный.По предварительной информации, с кыргызской стороны также есть жертвы среди пограничников.До этого в пресс-центре кыргызской погранслужбы сообщили, что между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошла перестрелка. По информации представителя ведомства, ранним утром 14 июня в местности Булак-Башы Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана раздался выстрел в сторону кыргызского пограничного поста "Булак-Башы", в ответ с кыргызской стороны открыли огонь в сторону таджикского поста.Сегодня, 14 июня, около 06:00 по местному времени на таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка с применением минометов и гранатометов.Читайте также:"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс
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кыргызстан, таджикистан, перестрелка
Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана
12:21 14.06.2022 (обновлено: 12:30 14.06.2022)
Сегодня на таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка с применением минометов и гранатометов.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
В ходе перестрелки между таджикскими и кыргызскими пограничниками погиб один таджикский военный, три человека ранены. Об этом сообщили РИА Новости
в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана.
"Перестрелка произошла в 6.00 по местному времени на погранпереходе "Кех", что в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух, когда кыргызские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время идут переговоры между двумя странами, таджикскую сторону возглавляет командующий погранвойсками госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, в переговорах участвует глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.
В свою очередь, источник Sputnik Таджикистан
в администрации джамоата Ворух подтвердил, что рано утром был убит 25-летний таджикский военный.
По предварительной информации, с кыргызской стороны также есть жертвы среди пограничников.
До этого в пресс-центре кыргызской погранслужбы сообщили
, что между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошла перестрелка. По информации представителя ведомства, ранним утром 14 июня в местности Булак-Башы Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана раздался выстрел в сторону кыргызского пограничного поста "Булак-Башы", в ответ с кыргызской стороны открыли огонь в сторону таджикского поста.
Сегодня, 14 июня, около 06:00 по местному времени на таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка
с применением минометов и гранатометов.