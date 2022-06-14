https://uz.sputniknews.ru/20220614/est-pogibshiy-i-ranenye-iz-za-perestrelki-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadjikistana-25278360.html

Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана

Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана

На таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка.

2022-06-14T12:21+0500

2022-06-14T12:21+0500

2022-06-14T12:30+0500

в мире

кыргызстан

таджикистан

перестрелка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25278474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6651b3197ee8426ba2f0d958c53f326c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В ходе перестрелки между таджикскими и кыргызскими пограничниками погиб один таджикский военный, три человека ранены. Об этом сообщили РИА Новости в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана."Перестрелка произошла в 6.00 по местному времени на погранпереходе "Кех", что в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух, когда кыргызские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены", - заявил собеседник агентства.По его словам, в настоящее время идут переговоры между двумя странами, таджикскую сторону возглавляет командующий погранвойсками госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, в переговорах участвует глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.В свою очередь, источник Sputnik Таджикистан в администрации джамоата Ворух подтвердил, что рано утром был убит 25-летний таджикский военный.По предварительной информации, с кыргызской стороны также есть жертвы среди пограничников.До этого в пресс-центре кыргызской погранслужбы сообщили, что между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошла перестрелка. По информации представителя ведомства, ранним утром 14 июня в местности Булак-Башы Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана раздался выстрел в сторону кыргызского пограничного поста "Булак-Башы", в ответ с кыргызской стороны открыли огонь в сторону таджикского поста.Сегодня, 14 июня, около 06:00 по местному времени на таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка с применением минометов и гранатометов.Читайте также:"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, таджикистан, перестрелка