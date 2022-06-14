https://uz.sputniknews.ru/20220614/na-granitse-kyrgyzstana-i-tadjikistana-proizoshla-perestrelka-25273700.html

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

По данным СМИ, пограничники использовали в том числе гранатомёты и миномёты.

2022-06-14T10:35+0500

2022-06-14T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Рано утром на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба между пограничниками двух стран. По данным Sputnik Кыргызстан, в 6:50-7:00 со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошёл выстрел в сторону кыргызского поста "Булак-Башы" Баткенской области. В ответ военные республики также открыли огонь. "Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель по Баткенской области (КР) и пограничный представитель по Согдийской области (РТ) провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. Однако в 7:50 таджикская сторона вновь начала стрельбу с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась", — заявили в пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.По информации Sputnik Таджикистан, местная администрация подтвердила факт перестрелки на границе с Кыргызстаном.Представитель власти Таджикистана сообщил, что кыргызские пограничники открыли огонь по заставе "Кех"."Кыргызские пограничники открыли огонь без предупреждения. Рано утром они даже использовали минометы. В результате таджикские пограничники также открыли огонь. К сожалению, звуки выстрелов еще слышны", - рассказал источник издания.По состоянию на 8:40 ситуация на границе оценивается как напряженная. На данный момент на место происшествия отправились начальники погранслужб обеих республик "для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации". Как пишет RT, пограничники использовали в том числе гранатомёты и миномёты.По сообщению Sputnik Кыргызстан, между представителями двух государств уже состоялись телефонные переговоры.Напомним, что это вторая перестрелка за месяц. Так, 3 июня на территории местечка Кех и Ворух на границе с Кыргызстаном уже велась стрельба между пограничниками.Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 980 км государственной границы, сотни километров из которых до сих пор не определены. Нерешенный вопрос с демаркацией границы часто приводит к конфликтам, которые заканчиваются не только перестрелками, но и гибелью людей.Читайте также:Три человека убиты во время перестрелки в Казахстане — видеоМИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе

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кыргызстан, таджикистан, перестрелка