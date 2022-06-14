https://uz.sputniknews.ru/20220614/jenskaya-sbornaya-po-xokkeyu-na-trave-dosrochno-zavoevala-putevku-na-aziatskie-igry-25283304.html
Женская сборная по хоккею на траве досрочно завоевала путевку на Азиатские игры
Женская сборная по хоккею на траве досрочно завоевала путевку на Азиатские игры
Сборная Узбекистана по хоккею на траве участвует в отборочном турнире в Индонезии на Азиатские игры Ханчжоу-2022.
2022-06-14T13:02+0500
2022-06-14T13:02+0500
2022-06-14T13:02+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Женская сборная Узбекистана досрочно получила путевки на Азиатские игры в Ханчжоу в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что сейчас в Индонезии проходит отборочный турнир по хоккею на траве среди женщин на Азиатские игры-2022, которые пройдут в китайском Ханчжоу.В понедельник женская сборная Узбекистана одержала победу на Камбоджей со счетом 8:0. Таким образом, узбекистанские хоккеистки досрочно получили путевку для участия в предстоящих Азиатских играх.Согласно регламенту, в лицензионных соревнованиях, которые проходят по круговой системе, дружины, вошедшие в шестёрку сильнейших, получают право участвовать в предстоящих главных континентальных стартах четырёхлетия.Так, женская сборная страны по хоккею на траве сыграла уже 5 матчей, еще один поединок состоится во вторник со сборной Шри-Ланки:Напомним: в прошлом месяце мужская сборная по этому виду спорта впервые получила путевку на Азиатские игры через квалификационный турнир в Таиланде. Таким образом, участие в Ханчжоу-2022 примут и мужская, и женская сборные Узбекистана.Предстоящие Азиатские игры, в свою очередь, являются отборочным турниром к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.Читайте также:
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сборная узбекистана, сборная, узбекистан, хоккей, индонезия
Женская сборная по хоккею на траве досрочно завоевала путевку на Азиатские игры
Сборная Узбекистана по хоккею на траве участвует в отборочном турнире в Индонезии на Азиатские игры Ханчжоу-2022.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
Женская сборная Узбекистана досрочно получила путевки на Азиатские игры в Ханчжоу в 2022 году. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что сейчас в Индонезии проходит отборочный турнир по хоккею на траве среди женщин на Азиатские игры-2022, которые пройдут в китайском Ханчжоу.
В понедельник женская сборная Узбекистана одержала победу на Камбоджей со счетом 8:0. Таким образом, узбекистанские хоккеистки досрочно получили путевку для участия в предстоящих Азиатских играх.
Согласно регламенту, в лицензионных соревнованиях, которые проходят по круговой системе, дружины, вошедшие в шестёрку сильнейших, получают право участвовать в предстоящих главных континентальных стартах четырёхлетия.
Так, женская сборная страны по хоккею на траве сыграла уже 5 матчей, еще один поединок состоится во вторник со сборной Шри-Ланки:
1-й тур: Узбекистан-Гонконг 0:4
2-й тур: Узбекистан-Казахстан 0:2
3-й тур: Узбекистан-Индонезия 2:1
4-й тур: Узбекистан-Сингапур 0:2
5-й тур: Узбекистан-Камбоджа 8:0
6 тур: Узбекистан-Шри-Ланка (14 июня)
Напомним: в прошлом месяце мужская сборная по этому виду спорта впервые получила путевку на Азиатские игры через квалификационный турнир в Таиланде. Таким образом, участие в Ханчжоу-2022 примут и мужская, и женская сборные Узбекистана.
Предстоящие Азиатские игры, в свою очередь, являются отборочным турниром к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.