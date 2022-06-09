https://uz.sputniknews.ru/20220609/gimnastki-iz-uzbekistana-zavoevali-pyat-nagrad-25152711.html

Гимнастки из Узбекистана завоевали пять наград

Гимнастки из Узбекистана завоевали пять наград

В “Турнире сильнейших” спортсменки заняли призовые места.

2022-06-09T12:21+0500

2022-06-09T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали 5 бронзовых медалей на первом этапе международных соревнований по художественной гимнастике “Турнир сильнейших”, который состоялся во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана."Для Ёсмины Рахимовой данный турнир завершился довольно успешно. В рамках московского турнира в программе многоборья она поднялась на третью ступень пьедестала почёта. В соревнованиях наша соотечественница пропустила вперёд российских сестёр Дину и Арину Авериных. Также другие представительницы сборной Узбекистана Мила Ботурина заняла четвертое место, а Екатерина Фетисова-шестое", - говорится в сообщении.Ёсмина завоевала бронзовую медаль также в индивидуальной программе упражнений с обручем и лентой. Участница Токио-2020 Екатерина Фетисова заняла третье место с булавами, а в командной программе в тройку сильнейших вошли Виктория Нескубо, Ирода Садыкова, Диёра Бахтиёрова, Мубина Камолова, Ясмин Мирзаярова и Доминика Дамирова.Отмечается, что этот турнир является подготовительным этапом к чемпионату Азии, который пройдет в Таиланде с 23 по 26 июня.Читайте также:Кубок Азии-2023: Узбекистан "всухую" обыграл Шри-Ланку - фото

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гимнастика, узбекистан, награда, медали, спортсмен