https://uz.sputniknews.ru/20220614/kak-otrazilsya-rebrending-makdonaldsa-v-rossii-na-transnatsionalnyx-korporatsiyax-25300602.html

Как отразился ребрендинг "Макдоналдса" в России на транснациональных корпорациях

Как отразился ребрендинг "Макдоналдса" в России на транснациональных корпорациях

"Макдоналдс" в России официально носит новое название "Вкусно и точка".

2022-06-14T20:55+0500

2022-06-14T20:55+0500

2022-06-14T20:55+0500

экономика

россия

макдоналдс

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Ребрендинг "Макдоналдса" в России вызвал большой интерес в глобальных корпоративных кругах. Данное событие попало в заголовки новостей по всему миру и отразилось на советах директоров транснациональных корпораций (ТНК). Так считает публицист Стивен Ндегва, проанализировавший российский опыт преодоления санкций для китайского канала CGTN.С момента закрытия "Макдоналдс" в России прошло уже три месяца - с тех пор закрылось более 850 точек питания сети по всей стране. Будучи самой большой страной в мире, Россия, безусловно, является огромным рынком для ТНК быстрого питания, заявляет китайскому изданию Стивен Ндегва, лектор и научный сотрудник Международного университета США в Африке.Преемник всемирно известной сети быстрого питания пообещал постепенно открыть эти 850 точек по России и поддерживать 62 тыс. сотрудников, отмечает Ндегва, а также обеспечить плавный переход к новому формату, чтобы прежние клиенты имели такой же, и даже лучший, уровень обслуживания.По словам лектора, такие события являются результатом антироссийских санкций Запада в отношении Москвы - поскольку десятки западных компаний стали уходить с рынка, Россия стала наращивать собственные промышленные мощности.Как отмечает Ндегва, переход от "Макдоналдс" к местному оборудованию является стимулом для экономического духа страны, а "Вкусно и точка" может вырасти и стать самостоятельным мировым брендом, распространившись на другие рынки региона и за его пределами. Также он подчеркивает, что обладая достаточными амбициями, компания должна иметь возможность приобретать другие крупные бренды в своем секторе, чтобы сформировать международный конгломерат.По мнению эксперта, ТНК, несмотря ни на что являются неотъемлемой частью любой страны. Однако на примере "Макдоналдса" в России многие страны могут отучить себя от чрезмерной зависимости от транснациональных корпораций, выкупив их посредством слияния или поглощения.Научный сотрудник международного университета США также особо выделяет, что бегущие из России ТНК дают ей возможность позиционировать себя как центр мировой промышленности и цепочек поставок. Также он заявляет, что Россия смогла достичь "стратегического сочетания государственной и частной собственности", так как именно государство сейчас "держит бразды правления своего нефтяного сектора экономики". Развивающиеся государства, в свою очередь изучают, как России удалось "вырваться из удушающей хватки западных санкций", рассказывает Ндегва. Ведь именно ТНК играют решающую роль в создании рабочих мест и внедрении новых технологий в развивающихся странах. Однако, чтобы защитить себя от экономического кризиса, развивающиеся государства должны помочь отраслям своей экономики догнать иностранные ТНК. По заявлению лектора, несмотря на то, что ТНК являются основным источником как прямых иностранных инвестиций, так и экспорта, все принимающие страны должны принять необходимые меры, чтобы не позволить транснациональным корпорациям "выкупить свою экономику".Читайте также:

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