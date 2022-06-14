https://uz.sputniknews.ru/20220614/kak-seychas-vyglyadit-zavod-azovstal-gde-ukryvalis-boeviki--video-25282949.html

Как сейчас выглядит завод "Азовсталь", где укрывались боевики — видео

Как сейчас выглядит завод "Азовсталь", где укрывались боевики — видео

Осмотрено помещение "Азовстали" в Мариуполе, где прятались украинские боевики.

2022-06-14T13:23+0500

2022-06-14T13:23+0500

2022-06-14T13:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25282181_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c083e01f736746a40bfbce2c119fb4d8.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Журналист РИА Новости осмотрел помещения завода "Азовсталь" в Мариуполе, где недавно прятались украинские силовики и боевики из батальона "Азов".Минобороны РФ 20 мая заявило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные катакомбы, в которых укрывались украинские военнослужащие и националисты "Азова", взяты под контроль российских Вооруженных сил. По информации министерства, всего с 16 мая сдались в плен 2 439 "азовцев" и украинских силовиков, которые около месяца были заблокированы на территории предприятия. Глава ДНР Денис Пушилин шестого июня заявил, что на "Азовстали" задержали националистов, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.Корреспондент РИА Новости вместе с группой иностранных журналистов прошел по подземельям гигантского комбината, откуда боевики вели прямые трансляции. По его словам, для сна у них были оборудованы трехэтажные нары из сырых досок. Вместо матрацев использовали пенополистирол, накрывались грязными спальниками и одеялами.Читайте также:СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, завод