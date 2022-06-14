https://uz.sputniknews.ru/20220614/kak-seychas-vyglyadit-zavod-azovstal-gde-ukryvalis-boeviki--video-25282949.html
Как сейчас выглядит завод "Азовсталь", где укрывались боевики — видео
Как сейчас выглядит завод "Азовсталь", где укрывались боевики — видео
Осмотрено помещение "Азовстали" в Мариуполе, где прятались украинские боевики.
2022-06-14T13:23+0500
2022-06-14T13:23+0500
2022-06-14T13:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
завод
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Журналист РИА Новости осмотрел помещения завода "Азовсталь" в Мариуполе, где недавно прятались украинские силовики и боевики из батальона "Азов".Минобороны РФ 20 мая заявило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные катакомбы, в которых укрывались украинские военнослужащие и националисты "Азова", взяты под контроль российских Вооруженных сил. По информации министерства, всего с 16 мая сдались в плен 2 439 "азовцев" и украинских силовиков, которые около месяца были заблокированы на территории предприятия. Глава ДНР Денис Пушилин шестого июня заявил, что на "Азовстали" задержали националистов, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.Корреспондент РИА Новости вместе с группой иностранных журналистов прошел по подземельям гигантского комбината, откуда боевики вели прямые трансляции. По его словам, для сна у них были оборудованы трехэтажные нары из сырых досок. Вместо матрацев использовали пенополистирол, накрывались грязными спальниками и одеялами.Читайте также:СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине
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украина, завод
Как сейчас выглядит завод "Азовсталь", где укрывались боевики — видео
13:23 14.06.2022 (обновлено: 13:27 14.06.2022)
Корреспондент РИА Новости вместе с группой иностранных журналистов прошел по подземельям гигантского комбината, откуда националисты вели прямые трансляции.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Журналист РИА Новости
осмотрел помещения завода "Азовсталь" в Мариуполе, где недавно прятались украинские силовики и боевики из батальона "Азов".
Минобороны РФ 20 мая заявило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные катакомбы, в которых укрывались украинские военнослужащие и националисты "Азова", взяты под контроль российских Вооруженных сил.
По информации министерства, всего с 16 мая сдались в плен 2 439 "азовцев" и украинских силовиков, которые около месяца были заблокированы на территории предприятия. Глава ДНР Денис Пушилин шестого июня заявил, что на "Азовстали" задержали националистов, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.
Корреспондент РИА Новости вместе с группой иностранных журналистов прошел по подземельям гигантского комбината, откуда боевики вели прямые трансляции.
"Судя по обстановке в подземелье, у боевиков еще оставалась еда. В бункере, спуск в который идет через гермодвери, вперемешку с мясными консервами лежат украинская форма и американские медицинские изделия", - сообщил корреспондент.
По его словам, для сна у них были оборудованы трехэтажные нары из сырых досок. Вместо матрацев использовали пенополистирол, накрывались грязными спальниками и одеялами.
"На одной из стен надпись обвиняет Владимира Зеленского в предательства: "Зеля — зрадник", на другой — фотографии погибших "азовцев". Позывной последнего в этом ряду — "Сатана", - добавил журналист.