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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220614/zapad-gotov-prinudit-kiev-ustupit-rossii-territorii-pishet-agoravox-25271966.html
СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине
СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине
По версии издания AgoraVox, успехи России существенно изменили позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс.
2022-06-14T08:50+0500
2022-06-14T09:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
запад
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом написал французский портал AgoraVox, сообщает РИА Новости.Автор материала отметил, что американским и европейским СМИ пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы.По версии издания, успехи России существенно изменили и позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс, хотя ранее высказывали только категоричные антироссийские заявления.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Канаде подтвердили усталость Запада от УкраиныВ Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
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россия, украина, запад, евросоюз

СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине

08:50 14.06.2022 (обновлено: 09:42 14.06.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота паспортного стола в Бердянске
Работа паспортного стола в Бердянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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По версии издания AgoraVox, успехи России существенно изменили позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом написал французский портал AgoraVox, сообщает РИА Новости.
Автор материала отметил, что американским и европейским СМИ пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы.
"Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", — говорится в статье.
По версии издания, успехи России существенно изменили и позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс, хотя ранее высказывали только категоричные антироссийские заявления.
"Результат: все больше западных политиков (начиная со "старого мудреца" (экс-госсекретаря США Генри. — Прим. ред.) Киссинджера) призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам", — указал портал.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте также: В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины
В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
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