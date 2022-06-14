https://uz.sputniknews.ru/20220614/zapad-gotov-prinudit-kiev-ustupit-rossii-territorii-pishet-agoravox-25271966.html

СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине

СМИ: Запад изменил позицию по происходящему на Украине

По версии издания AgoraVox, успехи России существенно изменили позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс.

2022-06-14T08:50+0500

2022-06-14T08:50+0500

2022-06-14T09:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

запад

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом написал французский портал AgoraVox, сообщает РИА Новости.Автор материала отметил, что американским и европейским СМИ пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы.По версии издания, успехи России существенно изменили и позицию западных политиков. Теперь они готовы на компромисс, хотя ранее высказывали только категоричные антироссийские заявления.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Канаде подтвердили усталость Запада от УкраиныВ Чехии считают, что Россию радуют западные санкции

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россия, украина, запад, евросоюз