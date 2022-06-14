https://uz.sputniknews.ru/20220614/napitki-kotorye-opasno-upotreblyat-posle-60-let-25268868.html

Напитки, которые опасно употреблять после 60 лет

Напитки, которые опасно употреблять после 60 лет

Какие напитки не стоит употреблять, чтобы избежать нежелательных проблем со здоровьем, читайте в материале.

2022-06-14T07:30+0500

2022-06-14T07:30+0500

2022-06-14T07:30+0500

это интересно

кофе

врач

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Людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять кофе и алкоголь. Об этом в интервью "Москва 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.Диетолог отметил, что кофе выводит из организма полезные микроэлементы, в том числе кальций. Его дефицит может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов. Также Арзамасцев отметил, что кофеин провоцирует гипервозбудимость и скачки давления, которые приводят к повреждению сосудов.Помимо этого, врач советует не злоупотреблять алкоголем. Он говорит, что крепкие напитки выводят полезную воду из клеток, которая находится в рабочем состоянии. Также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и происходят скачки давления.Читайте также: Когда опасно делать утреннюю зарядку

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кофе, врач