https://uz.sputniknews.ru/20220614/napitki-kotorye-opasno-upotreblyat-posle-60-let-25268868.html
Напитки, которые опасно употреблять после 60 лет
Напитки, которые опасно употреблять после 60 лет
Какие напитки не стоит употреблять, чтобы избежать нежелательных проблем со здоровьем, читайте в материале.
2022-06-14T07:30+0500
2022-06-14T07:30+0500
2022-06-14T07:30+0500
это интересно
кофе
врач
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Людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять кофе и алкоголь. Об этом в интервью "Москва 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.Диетолог отметил, что кофе выводит из организма полезные микроэлементы, в том числе кальций. Его дефицит может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов. Также Арзамасцев отметил, что кофеин провоцирует гипервозбудимость и скачки давления, которые приводят к повреждению сосудов.Помимо этого, врач советует не злоупотреблять алкоголем. Он говорит, что крепкие напитки выводят полезную воду из клеток, которая находится в рабочем состоянии. Также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и происходят скачки давления.Читайте также: Когда опасно делать утреннюю зарядку
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MIA „Rosiya Segodnya“
кофе, врач
Напитки, которые опасно употреблять после 60 лет
Какие напитки не стоит употреблять, чтобы избежать нежелательных проблем со здоровьем, читайте в материале.
Людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять кофе и алкоголь. Об этом в интервью "Москва 24"
рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Диетолог отметил, что кофе выводит из организма полезные микроэлементы, в том числе кальций. Его дефицит может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов. Также Арзамасцев отметил, что кофеин провоцирует гипервозбудимость и скачки давления, которые приводят к повреждению сосудов.
Помимо этого, врач советует не злоупотреблять алкоголем. Он говорит, что крепкие напитки выводят полезную воду из клеток, которая находится в рабочем состоянии. Также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и происходят скачки давления.
"Также к риску более быстрого старения, более быстрому получению каких-то заболеваний из-за того, что на клеточном уровне сама клетка будет страдать. Это клетки миокарда, клетки печени, абсолютно любые клетки", — рассказал телеканалу врач.