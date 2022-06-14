https://uz.sputniknews.ru/20220614/s-kakimi-tselyami-inostrantsy-poseschayut-uzbekistan-25271195.html

С какими целями иностранцы посещают Узбекистан

С какими целями иностранцы посещают Узбекистан

Госкомстат назвал шесть приоритетных направлений за первые пять месяцев.

2022-06-14T08:29+0500

2022-06-14T08:29+0500

2022-06-14T08:29+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. За первые пять месяцев границу Узбекистана пересекли 1,3 млн. иностранных граждан, сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана. Большинство прибывших посещали родственников – 1,2 млн. человек. Отдыхали в Узбекистане 102,3 тыс. туристов. И замыкает тройку лидеров служебная командировка — 24,4 тыс. человек. Далее идут лечение – 30,8 тыс., коммерция – 5,6 тыс. и обучение – 1,9 тыс. человек. Напомним, в начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"

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