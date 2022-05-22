https://uz.sputniknews.ru/20220522/rossiyane-zasmatrivayutsya-na-uzbekistan-vybiraya-letniy-otpusk--tuturu-24719285.html

Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"

Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"

Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.

2022-05-22T13:57+0500

2022-05-22T13:57+0500

2022-05-22T13:57+0500

туризм

узбекистан

отпуск

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ снова стали одними из самых популярных зарубежных направлений среди россиян, планирующих отпуск на лето.Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Повышенным спросом также пользуются Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Азербайджан. Традиционно популярным направлением для туризма среди россиян также остается Грузия. Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.Ранее в онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business рассказали, что россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. В том числе в Узбекистан.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов >>Станут ли цены на билеты в Узбекистан доступнее – все о подготовке к турпотоку-2022 >>

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узбекистан, отпуск