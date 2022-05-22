https://uz.sputniknews.ru/20220522/rossiyane-zasmatrivayutsya-na-uzbekistan-vybiraya-letniy-otpusk--tuturu-24719285.html
Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"
Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"
Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.
2022-05-22T13:57+0500
2022-05-22T13:57+0500
2022-05-22T13:57+0500
туризм
узбекистан
отпуск
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ снова стали одними из самых популярных зарубежных направлений среди россиян, планирующих отпуск на лето.Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Повышенным спросом также пользуются Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Азербайджан. Традиционно популярным направлением для туризма среди россиян также остается Грузия. Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.Ранее в онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business рассказали, что россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. В том числе в Узбекистан.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов >>Станут ли цены на билеты в Узбекистан доступнее – все о подготовке к турпотоку-2022 >>
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узбекистан, отпуск
Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"
Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ снова стали одними из самых популярных зарубежных направлений среди россиян, планирующих отпуск на лето.
Об этом РИА Новости
рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Повышенным спросом также пользуются Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Азербайджан. Традиционно популярным направлением для туризма среди россиян также остается Грузия.
Аналитики также изучили данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.
"Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%. Средний чек за авиабилет по России равен 8,8 тыс. рублей в одну сторону, а за билет в страны ближнего зарубежья платят в среднем 15 тыс. рублей", — отметили в "Туту.ру".
Ранее в онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business рассказали
, что россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. В том числе в Узбекистан.
По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.
В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
Эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил
в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.