https://uz.sputniknews.ru/20220614/sabah-turetskie-voennye-gotovy-k-nachalu-novoy-voennoy-operatsii-v-sirii-25287240.html

Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии

Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции проведут антитеррористические операции в четырех регионах Сирии.

2022-06-14T14:06+0500

2022-06-14T14:06+0500

2022-06-14T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. ВС Турции заняли боевую позицию для начала антитеррористической операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Американские военные провели совместное патрулирование с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.Известно, что боевики РПК, которые оказывают давление на мирных жителей в городе, установили крупные блокпосты на въездах, выездах и площадях населенного пункта.Также в газете сообщают, что в это время американские военные провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начнут операции против террористов на границах, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.Напомним: присутствие на приграничной территории Сирии турецких военных, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке ВС США курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, держат под контролем большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Правительство Сирии не признает автономную администрацию на северо-востоке страны.Читайте также:

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сирия, операция, турция