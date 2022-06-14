https://uz.sputniknews.ru/20220614/sabah-turetskie-voennye-gotovy-k-nachalu-novoy-voennoy-operatsii-v-sirii-25287240.html
Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии
Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии
Вооруженные силы Турции проведут антитеррористические операции в четырех регионах Сирии.
2022-06-14T14:06+0500
2022-06-14T14:06+0500
2022-06-14T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. ВС Турции заняли боевую позицию для начала антитеррористической операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Американские военные провели совместное патрулирование с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.Известно, что боевики РПК, которые оказывают давление на мирных жителей в городе, установили крупные блокпосты на въездах, выездах и площадях населенного пункта.Также в газете сообщают, что в это время американские военные провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начнут операции против террористов на границах, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.Напомним: присутствие на приграничной территории Сирии турецких военных, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке ВС США курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, держат под контролем большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Правительство Сирии не признает автономную администрацию на северо-востоке страны.Читайте также:
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сирия, операция, турция
Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии
Вооруженные силы Турции проведут антитеррористические операции в четырех регионах Сирии.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
ВС Турции заняли боевую позицию для начала антитеррористической операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Американские военные провели совместное патрулирование с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Sabah.
"Срочные новости... Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов PПK/YPG на севере Сирии. В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - пишет корреспондент турецкого издания с места события.
Известно, что боевики РПК, которые оказывают давление на мирных жителей в городе, установили крупные блокпосты на въездах, выездах и площадях населенного пункта.
"Они перебросили оружие и боевиков в Тель-Рифат и Манбидж из других оккупированных районов", - уточнили в издании.
Также в газете сообщают, что в это время американские военные провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK.
"США, предоставившие тысячи грузовиков с оружием террористической организации, были замечены рука об руку с террористами. Международное информационное агентство AFP представило кадры, на которых американские солдаты патрулируют село в Камышлы, в трех километрах от турецкой границы, вместе с террористами YPG", - добавило издание.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начнут операции против террористов на границах, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
Напомним: присутствие на приграничной территории Сирии турецких военных, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
При поддержке ВС США курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, держат под контролем большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор.
В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Правительство Сирии не признает автономную администрацию на северо-востоке страны.