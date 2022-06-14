https://uz.sputniknews.ru/20220614/uchastie-v-peregovorax-v-nur-sultane-podtverdili-damask-i-oppozitsiya-25276385.html

Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция

Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция

Переговоры по Сирийской Арабской республике пройдут 15-16 июня в столице Казахстана.

2022-06-14T11:38+0500

2022-06-14T11:38+0500

2022-06-14T11:38+0500

в мире

нур-султан

дамаск

переговоры

сирия

оппозиция

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363817_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_68581c7cad70bc282782be9c069a40d1.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Свое участие в переговорах по Сирийской Арабской республике (САР) подтвердило правительство Сирии, страны-гаранты и оппозиция. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Известно, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация Организации Объединенных Наций (ООН( под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генсека ООН по Сирии Роберта Данн.Также в качестве наблюдателей в переговорах выступят представители делегации Иордании и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.Предыдущие межсирийские переговоры прошли в Нур-Султане 21-22 декабря 2021 года.Напомним: В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.Читайте также:

нур-султан

дамаск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нур-султан, дамаск, переговоры, сирия, оппозиция, казахстан