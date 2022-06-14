https://uz.sputniknews.ru/20220614/uchastie-v-peregovorax-v-nur-sultane-podtverdili-damask-i-oppozitsiya-25276385.html
Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
Переговоры по Сирийской Арабской республике пройдут 15-16 июня в столице Казахстана.
2022-06-14T11:38+0500
2022-06-14T11:38+0500
2022-06-14T11:38+0500
в мире
нур-султан
дамаск
переговоры
сирия
оппозиция
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363817_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_68581c7cad70bc282782be9c069a40d1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Свое участие в переговорах по Сирийской Арабской республике (САР) подтвердило правительство Сирии, страны-гаранты и оппозиция. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Известно, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация Организации Объединенных Наций (ООН( под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генсека ООН по Сирии Роберта Данн.Также в качестве наблюдателей в переговорах выступят представители делегации Иордании и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.Предыдущие межсирийские переговоры прошли в Нур-Султане 21-22 декабря 2021 года.Напомним: В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.Читайте также:
нур-султан
дамаск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363817_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3ed47b3603a9df14d5930419acf905c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нур-султан, дамаск, переговоры, сирия, оппозиция, казахстан
Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
Переговоры по Сирийской Арабской республике пройдут 15-16 июня в столице Казахстана.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Свое участие в переговорах по Сирийской Арабской республике (САР) подтвердило правительство Сирии, страны-гаранты и оппозиция. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Все стороны "астанинского процесса" по Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 15-16 июня. В них примут участие делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — цитирует Смадиярова РИА Новости
.
Известно, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация Организации Объединенных Наций (ООН( под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генсека ООН по Сирии Роберта Данн.
Также в качестве наблюдателей в переговорах выступят представители делегации Иордании и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.
Предыдущие межсирийские переговоры прошли в Нур-Султане 21-22 декабря 2021 года.
Напомним: В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.